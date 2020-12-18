Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус" возле сельсовета: поднял на уши всю полицию

Под Черниговом 80-летний мужчина угнал элитный автомобиль, который стоял около сельсовета. Вместо "позаимствованного" Lexus пенсионер оставил свой складной велосипед "Аист".
Инцидент произошел в селе Крехаев в Козелецком районе. Об этом передали в пресс-службе полиции Черниговской области.
Как выяснилось, осуществить дерзкий угон авто мужчине 1940 года рождения удалось без особых усилий - ключи зажигания были в замке, а машина была заведена, так как водитель решил зайти в административное здание лишь на несколько минут.
Отмечается, что после обнаружения пропажи автомобиля его владелец сразу же обратился к правоохранителям, и на поиски отправился весь личный состав Козелецкого отделение полиции.
"Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы вычислить, куда направился злоумышленник. К поискам на собственном автомобиле присоединились и знакомые заявителя", - говорится в сообщении.
"Лексус" удалось догнать уже в Рожнах Броварского района под Киевом.
Пожилой угонщик рассказал правоохранителям, что проезжал возле сельсовета на велосипеде и когда увидел элитное авто и решил его угнать.
Правоохранители установили, что пенсионер ранее проблем с законом не имел, жил одиноко.
80-летний дедушка угнал элитное авто возле сельсовета (фото: facebook.com/policechernigivshchini(
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время идет расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса - незаконное завладение транспортным средством. За такое правонарушение "светит" лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Под Черниговом пенсионер угнал "Лексус", а вместо него оставил свой велосипед "Аист" (фото: facebook.com/policechernigivshchini)
Пользователи сети в комментариях под публикацией заступаются за дедушку и призывают "копов" отпустить 80-летнего пенсионера, а владельца авто - забрать заявление и "не позориться".
Напомним, недавно в Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма.
Ранее мы рассказывали о случае, когда вор-неудачник застрял в угнанном авто и вызвал на помощь полицию.
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