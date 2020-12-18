Під Черніговом 80-річний дідусь викрав "Лексус" біля сільради: підняв на вуха всю поліцію

Під Черніговом пенсіонер викрав "Лексус" (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Під Черніговом 80-річний чоловік викрав елітний автомобіль, який стояв біля сільради. Замість "позиченого" Lexus пенсіонер залишив свій складаний велосипед "Аіст".

Інцидент стався в селі Крехаїв у Козелецькому районі. Про це передали в прес-службі поліції Чернігівської області.

Як з'ясувалося, здійснити зухвале викрадення авто чоловікові 1940 року народження вдалося без особливих зусиль - ключі запалювання були в замку, а машина була заведена, оскільки водій вирішив зайти в адміністративну будівлю лише на кілька хвилин.

Зазначається, що після виявлення зникнення автомобіля його власник відразу ж звернувся до правоохоронців, і на пошуки відправився весь особовий склад Козелецького відділення поліції.

"Менше години знадобилося правоохоронцям, щоб вирахувати, куди направився зловмисник. До пошуків на власному автомобілі долучилися й знайомі заявника", - йдеться в повідомленні.

"Лексус" вдалося наздогнати вже у Рожнах Броварського району під Києвом.

Літній чоловік розповів правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді і коли побачив елітне авто і вирішив його викрасти.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо.

80-річний дідусь викрав елітне авто біля сільради (фото: facebook.com/policechernigivshchini(

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час йде розслідування в рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу - незаконне заволодіння транспортним засобом. За таке правопорушення "світить" позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Під Черніговом пенсіонер викрав "Лексус", а замість нього залишив свій велосипед "Аіст" (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Користувачі мережі у коментарях під публікацією заступаються за дідуся і закликають "копів" відпустити 80-річного пенсіонера, а власника авто - забрати заяву і "не ганьбитися".

Будь ласка, відпустіть і помилуйте дідуся! Ви ще довго будете кататися на цьому і на інших машинах, а у нього, може, мрія життя збулася! Ну прокотилася на крутій тачці людина? А не треба залишати ключі! Може він подумав, що це Святий Миколай послав машину! Приберіть заяву! А вам Бог віддячить!

Заявник нехай хоч не ганьбиться! Забери заяву, нехай дід вік вдома доживає

Ну хоч ненадовго дідусь відчув себе крутим. Хоча й незаконно, звичайно, але від того ще більше адреналіну... "Потерпілому" звичайно співчуваю, бо дуже добре розумію емоції, які довелося пережити... Миру всім і гарного настрою. Добре, що все закінчилося добре.

Дідусь вирішив на старості років хоч прокататися на крутому авто, дайте дожити дідові хоч вдома, не залишайте авто з ключами - буде наука власнику.

Дід - красень, він не вкрав, а помінявся, замість "Лексуса" залишив "Аіст" - все по-чесному. Я б і заяву на нього забрав з поліції.

Які у нас круті чоловіки в 80 років! Орел!

Нагадаємо, нещодавно у Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма.

Раніше ми розповідали про випадок, коли злодій-невдаха застряг у викраденому авто і викликав на допомогу поліцію.