Під Черніговом 80-річний дідусь викрав "Лексус" біля сільради: підняв на вуха всю поліцію

Під Черніговом 80-річний чоловік викрав елітний автомобіль, який стояв біля сільради. Замість "позиченого" Lexus пенсіонер залишив свій складаний велосипед "Аіст".
Інцидент стався в селі Крехаїв у Козелецькому районі. Про це передали в прес-службі поліції Чернігівської області.
Як з'ясувалося, здійснити зухвале викрадення авто чоловікові 1940 року народження вдалося без особливих зусиль - ключі запалювання були в замку, а машина була заведена, оскільки водій вирішив зайти в адміністративну будівлю лише на кілька хвилин.
Зазначається, що після виявлення зникнення автомобіля його власник відразу ж звернувся до правоохоронців, і на пошуки відправився весь особовий склад Козелецького відділення поліції.
"Менше години знадобилося правоохоронцям, щоб вирахувати, куди направився зловмисник. До пошуків на власному автомобілі долучилися й знайомі заявника", - йдеться в повідомленні.
"Лексус" вдалося наздогнати вже у Рожнах Броварського району під Києвом.
Літній чоловік розповів правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді і коли побачив елітне авто і вирішив його викрасти.
Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо.
80-річний дідусь викрав елітне авто біля сільради (фото: facebook.com/policechernigivshchini(
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час йде розслідування в рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу - незаконне заволодіння транспортним засобом. За таке правопорушення "світить" позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Під Черніговом пенсіонер викрав "Лексус", а замість нього залишив свій велосипед "Аіст" (фото: facebook.com/policechernigivshchini)
Користувачі мережі у коментарях під публікацією заступаються за дідуся і закликають "копів" відпустити 80-річного пенсіонера, а власника авто - забрати заяву і "не ганьбитися".
Нагадаємо, нещодавно у Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма.
Раніше ми розповідали про випадок, коли злодій-невдаха застряг у викраденому авто і викликав на допомогу поліцію.
Читайте РБК-Україна в Google News