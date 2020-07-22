В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)

В Киеве вор застрял при попытке ограбления авто (коллаж РБК-Украина)

В Киеве задержали грабителя неудачника

В Киеве грабитель решил обчистить авто и похитить из салона панель к магнитоле и планшет. Злоумышленник разбил кирпичом стекло и потянулся за "добычей" - но застрял между дверцей машины и стеной, возле которой она была припаркована.

Горе-вора задержали правоохранители, которые прибыли на место вызова после звонка очевидца инцидента. Об этом 22 июля передали в отделе коммуникации полиции Киева в Facebook.

Случай произошел на улице Елены Телиги средь бела дня. Патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции обнаружили по прибытию злоумышленника, который вытянуть технику из авто так и не смог и никак не мог выбраться из неожиданной западни.

"Копы" вытащили мужчину из "плена" и произвели арест.

Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Донецкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (неоконченное покушение на кражу) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Решением суда горе-грабителя отправили на ночной домашний арест.

В Киеве грабитель застрял, пытаясь обчистить авто (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы" прохожих.

Напомним, что МВД создает базу данных карманников и автомобильных воров.