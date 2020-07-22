ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)

Киев, Среда 22 июля 2020 16:16
В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)
В Киеве вор застрял при попытке ограбления авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве задержали грабителя неудачника

В Киеве грабитель решил обчистить авто и похитить из салона панель к магнитоле и планшет. Злоумышленник разбил кирпичом стекло и потянулся за "добычей" - но застрял между дверцей машины и стеной, возле которой она была припаркована.

Горе-вора задержали правоохранители, которые прибыли на место вызова после звонка очевидца инцидента. Об этом 22 июля передали в отделе коммуникации полиции Киева в Facebook.

Случай произошел на улице Елены Телиги средь бела дня. Патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции обнаружили по прибытию злоумышленника, который вытянуть технику из авто так и не смог и никак не мог выбраться из неожиданной западни.

"Копы" вытащили мужчину из "плена" и произвели арест.

Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Донецкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (неоконченное покушение на кражу) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Решением суда горе-грабителя отправили на ночной домашний арест.

В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)В Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото)

В Киеве грабитель застрял, пытаясь обчистить авто (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы" прохожих.

Напомним, что МВД создает базу данных карманников и автомобильных воров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевполициякурьезыграбитель
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь