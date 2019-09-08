В Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку: усомнилась в качестве

В детской поликлинике Чернигова медсестра отказалась вакцинировать 10-месячную девочку, мотивировав это тем, что препарат некачественный. Об инциденте рассказала мама ребенка, которая в недоумении от произошедшего.

Девочка проходила вакцинацию, соблюдая календарь прививок. При этом мама девочки, Алина, говорит, что не доверяет вакцинам из поликлиники, предпочитая покупать их в аптеках, пишет Суспільне.

Так произошло и в этот раз. Препарат Инфанрикс (вакцина АКДС - для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка) женщина приобрела в городской аптеке. При этом она взяла в аренду термоконтейнер, оставив залог 500 гривен, поскольку температура хранения должна составлять от +2 до +8 градусов.

Когда пришли в поликлинику, манипуляционная медсестра в прививочном кабинете отказалась вакцинировать девочку этим препаратом.



"Она взяла, встряхнула ее один раз, и я же смотрю на нее. Второй раз встряхнула, я уже вижу, что что-то не так. Она поворачивается ко мне и говорит - я этой вакцины колоть не буду. Поднесла ко мне и говорит - вот здесь хлопья и они не растворяются", - рассказывает Алина.

Сотрудница медучреждения сказала, что, вероятно, препарат неправильно хранился, возможно, замораживался несколько раз.

В аптеке вакцину с боем забрали, вернув деньги. Кроме того, фармацевты продали вакцину без рецепта, даже не спросив о нем.



"В аптеке с трудом забрали эту вакцину, сказали, что они ничего не знают, ничего не хотят слышать. И кто же это мог так забраковать эту вакцину", - говорит мама девочки.



В аптеке отказываются комментировать произошедшее. А заведующая аптеки не на камеру сказала, что все вакцины у них сертифицированы, обвинив во всем "неквалифицированный медперсонал" поликлиники.

В поликлинике Чернигова ребенку отказались делать прививку (иллюстративное фото: twitter.com/UNICEF_UA)

Главврач поликлиники, Анна Якубова, говорит, что медперсонал может отказать вакцинировать ребенка, которая приобретена за пределами учреждения. Причиной отказа могут быть, как отсутствие сертификата, так и сомнения сотрудника в качестве. А медестру похвалили за бдительность.



"Если вакцина приобретена за пределами заведения или вакцина, которая не понравилась или некачественная, или сертификата нет, или она мутная, не отвечает тем качествам, которым должна соответствовать вакцина, медицинский работник такую вакцину не будет вводить ребенку", - комментирует главврач.

Заведующая другой поликлиникой города, Людмила Овсиенко говорит, что в инструкции по хранению вакцины указано, что при хранении допустимо образование осадка. Однако проверить ее качество ни медики, ни тем более родители самостоятельно не могут.



"Если родители хотят покупать вакцину за свои средства, то лучше ее покупать в аптеках, которые находятся при медицинских учреждениях", - говорит медик.

Также стало известно, что вакцину, возвращенную в аптеку, утилизировали.

В поликлинике Чернигова ребенку отказались делать прививку (YouTube/UA: ЧЕРНІГІВ)

Ранее Уляна Супрун напомнила украинцам о важности вакцинации. При этом экс-министр здравоохранения сама подала пример, сделав повторную прививку от АКДС.