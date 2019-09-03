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Педиатр однозначно не прав: Комаровский резко высказался о прививках (видео)

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 07:55
Педиатр однозначно не прав: Комаровский резко высказался о прививках (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский раскритиковал украинскую медицину за подход к вакцинации

Доктор Комаровский рассказал о том, каких интервалов стоит придерживаться при вакцинации ребенка. Педиатр на своей странице Instagram разместил видео, в котором уточнил, можно ли время между вакцинации изменять, если такой график удобен родителям, и не навредит ли это ребенку.

К Евгению Комаровскому обратились родители, ребенку которого сделали прививку и назначили следующую дату вакцинации ровно через 30 дней. Мама малыша обеспокоена тем, что в инструкции к препарату написано "не менее чем через 30 дней после первой дозы вакцины". Родители задались вопросом, почему педиатр запретила им приходить через 40, 45 или даже 60 дней.

Педиатр однозначно не прав: Комаровский резко высказался о прививках (видео)

Комаровский рассказал об интервалах между прививками (фото: facebook.com/WHO)

Евгений Комаровский однозначно ответил, что сроки могут спокойно варьироваться, если это удобно родителям. А врач назначает такие строгие рамки только потому, что удобно лично ему.

"Врачу удобнее вас принять через 30 дней? Это ее проблемы. Но должно быть удобно всем. Поэтому есть минимальные интервалы, есть рекомендуемые сроки, а есть логика и здравый смысл", - утверждает педиатр.

Что касается "реакции Манту", Комаровский считает, что эту пробу можно провести и в полтора года.

"Некоторые вообще его (Манту. - Ред.) не делают никогда в жизни, но тем не менее живут. Поэтому, врач однозначно не права. Ваши вопросы риторические", - резюмировал Комаровский.

Комаровский рассказал об интервалах между прививками (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно педиатр рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней. Эти химические составляющие могут вызывать у ребенка зуд, аллергию и даже выпадение волос.

Ранее Евгений Комаровский встал на сторону бабушек в вопросе кормления ребенка во время болезни.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, кто должен заниматься половым воспитанием ребенка - папа или мама.

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