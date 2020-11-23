Черная пятница в Украине началась раньше: как удачно сделать покупки

Черная пятница в Украине, как и во всем мире проходит в последнюю пятницу ноября. При этом довольно часто скидки еще продолжаются и на выходные. Но в этом году на распродажи повлиял карантин.

По прогнозам экспертов, карантин выходного дня сильно уменьшит прибыль компаний. Об этом рассказала маркетолог Елена Бучинская, передает Gazeta.ua.

Она также отметила, что магазины по-своему решает эту проблему, и некоторые начали распродажу уже с начала недели.

"Предприниматели страдают из-за того, что потеряли выходные. Опасаются, что и на черную пятницу могут ввести какие-то ограничения. Поэтому перестраховываются", - заявила Бучинская.

По ее словам, люди, которые были на распродажах в прошлом году говорят, что магазины предлагали максимальную скидку только 25%, и то не на все товары, а на прошлогодние коллекции.

Эксперт подчеркнула, что в этом году ожидать больших скидок тоже не стоит, поскольку бизнес теряет прибыль на выходных и не будет работать себе в убыток.

В США, где впервые началась черная пятница, скидки 80-90% - вполне реальны. В Украине же больше 70% нет, но в среднем - это 40-50%. При этом многие предлагают скидку 20-30% по акции "1+1= 3".

Но не всем скидками можно верить. Магазины иногда используют определенные приемы. В больших ТЦ создается впечатление полной распродажи, а потом на кассе оказывается, что на этот товар скидки нет.

Также может создаваться искусственный ажиотаж, использоваться определенная музыка, аромамаркетинг.

По данным исследования, украинцы в среднем планируют потратить во время распродажи 140-150 долларов. Самые популярные товары - это одежда, обувь и техника. Также спросом пользуются детские товары и косметические средства и духи.

Напомним, в Полтаве магазины электроники "переобулись" в точки для продажи антисептиков.

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