Чорна п'ятниця в Україні почалася раніше: як вдало зробити покупки

Чорна п'ятниця в Україні, як і в усьому світі проходить в останню п'ятницю листопада. При цьому досить часто знижки ще тривають і на вихідні. Але в цьому році на розпродажі вплинув карантин.

За прогнозами експертів, карантин вихідного дня сильно зменшить прибуток компаній. Про це розповіла маркетолог Олена Бучинська, передає Gazeta.ua.

Вона також зазначила, що магазини по-своєму вирішує цю проблему, і деякі почали розпродаж вже з початку тижня.

"Підприємці страждають через те, що втратили вихідні. Побоюються, що і на чорну п'ятницю можуть ввести якісь обмеження. Тому перестраховуються", - заявила Бучинська.

За її словами, люди, які були на розпродажах минулого року говорять, що магазини пропонували максимальну знижку лише 25%, і то не на всі товари, а на торішні колекції.

Експерт підкреслила, що в цьому році чекати великих знижок теж не варто, оскільки бізнес втрачає прибуток на вихідних і не буде працювати собі в збиток.

У США, де вперше почалася чорна п'ятниця, знижки 80-90% - цілком реальні. В Україні ж більше ніж 70% немає, але в середньому - це 40-50%. При цьому багато пропонують знижку 20-30% по акції "1+1= 3".

Але не всім знижками можна вірити. Магазини іноді використовують певні прийоми. У великих ТЦ створюється враження повного розпродажу, а потім на касі виявляється, що на цей товар немає знижки.

Також може створюватися штучний ажіотаж, використовуватися певна музика, аромамаркетинг.

За даними дослідження, українці в середньому планують витратити під час розпродажу 140-150 доларів. Найпопулярніші товари - це одяг, взуття і техніка. Також попитом мають дитячі товари і косметичні засоби та парфуми.

Нагадаємо, у Полтаві магазини електроніки "перевзулися" у точки для продажу антисептиків.

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