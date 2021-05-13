Черкасский воздуховоз: украинцам рассказали, почему поезда ездят практически пустыми

Еще в сентябре 2020 года Укрзализныця запустила 4 пары региональных поездов по маршруту станция имени Тараса Шевченко-Черкассы. Но и до сих пор они еще "не накатали пассажиропоток". Поезда возят по 10-15 пассажиров за рейс.
Об этом сообщает общественная организация "Общественный контроль Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
Там подчеркнули, что поезд - это самый быстрый транспорт между городом Смела и центром города Черкассы.
"Сначала на этом маршруте курсировал новенький ДПКр3 на 170 мест. Начиная с 11 мая рейсы выполняются рельсовым автобусом PESA 620M на 95 мест, для которого с этой же даты разработали новый график с дополнительными остановками по ул. Центральная, находящейся в центре города Смела и по станции Белозерье. Но это тоже ему не помогло", - говорится в сообщении.
Если посмотреть на расписание движения поездов по станции имени Тараса Шевченко, то оказывается, что большинство региональных поездов этого направления - это поезда "с ниоткуда в никуда".
Например, одним рейсом нельзя подъехать из Черкасс до станции имени Тараса Шевченко на поезд во Львов или другой поезд западного направления:
Так, рельсовый автобус 807 Черкассы - Т.Шевченко прибывает в 20:05 - после того, как отправляются поезда:
19:48 - 109 Херсон-Львов
20:01 - 41 Днепр-Трускавец
В обратном направлении тоже удобные пересадки отсутствуют: первый рейс в Черкассы отправляется в 7:31, тогда как поезда из Львова прибывают:
4:05 - 42 Трускавец-Днепр
4:48 - 110 Львов-Херсон
"Согласование этих рейсов было бы очень кстати, учитывая то, что поезд 95/96 Черкассы-Львов не курсирует уже больше года", - добавили в организации.
Напомним, в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром.
Ранее Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло".