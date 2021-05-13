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Черкасский воздуховоз: украинцам рассказали, почему поезда ездят практически пустыми

Автор: Styler

Еще в сентябре 2020 года Укрзализныця запустила 4 пары региональных поездов по маршруту станция имени Тараса Шевченко-Черкассы. Но и до сих пор они еще "не накатали пассажиропоток". Поезда возят по 10-15 пассажиров за рейс.

Об этом сообщает общественная организация "Общественный контроль Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Там подчеркнули, что поезд - это самый быстрый транспорт между городом Смела и центром города Черкассы.

"Сначала на этом маршруте курсировал новенький ДПКр3 на 170 мест. Начиная с 11 мая рейсы выполняются рельсовым автобусом PESA 620M на 95 мест, для которого с этой же даты разработали новый график с дополнительными остановками по ул. Центральная, находящейся в центре города Смела и по станции Белозерье. Но это тоже ему не помогло", - говорится в сообщении.

В чем же причина такой низкой популярности?

Если посмотреть на расписание движения поездов по станции имени Тараса Шевченко, то оказывается, что большинство региональных поездов этого направления - это поезда "с ниоткуда в никуда".

Например, одним рейсом нельзя подъехать из Черкасс до станции имени Тараса Шевченко на поезд во Львов или другой поезд западного направления:

Так, рельсовый автобус 807 Черкассы - Т.Шевченко прибывает в 20:05 - после того, как отправляются поезда:

19:48 - 109 Херсон-Львов

20:01 - 41 Днепр-Трускавец

В обратном направлении тоже удобные пересадки отсутствуют: первый рейс в Черкассы отправляется в 7:31, тогда как поезда из Львова прибывают:

4:05 - 42 Трускавец-Днепр

4:48 - 110 Львов-Херсон

"Согласование этих рейсов было бы очень кстати, учитывая то, что поезд 95/96 Черкассы-Львов не курсирует уже больше года", - добавили в организации.

Напомним, в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром.

Ранее Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло".

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