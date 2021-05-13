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Черкаський повітровоз: українцям розповіли, чому поїзди їздять практично порожніми

Автор: Styler

Ще у вересні 2020 року Укрзалізниця запустила 4 пари регіональних поїздів за маршрутом станція імені Тараса Шевченка-Черкаси. Але й досі вони ще "не накатали пасажиропотік". Поїзди возять по 10-15 пасажирів за рейс.

Про це повідомляє громадська організація "Громадський контроль Укрзалізниці" на своїй сторінці в Facebook.

Там підкреслили, що поїзд - це найшвидший транспорт між містом Сміла та центром міста Черкаси.

"Спочатку на цьому маршруті курсував новенький ДПКр3 на 170 місць. Починаючи з 11 травня рейси виконуються рейковим автобусом PESA 620M на 95 місць, для якого з цієї ж дати розробили новий графік з додатковими зупинками по вул.Центральна, що знаходиться в центрі міста Сміла і по станції Білозір'я. Але це теж йому не допомогло", - йдеться в повідомленні.

У чому ж причина такої низької популярності?

Якщо подивитися на розклад руху поїздів по станції імені Тараса Шевченка, то виявляється, що більшість регіональних поїздів цього напрямку - це поїзди "з нізвідки в нікуди".

Наприклад, одним рейсом не можна під'їхати з Черкас до станції імені Тараса Шевченка на поїзд до Львова або інший поїзд західного напрямку:

Так, рейковий автобус 807 Черкаси-Т.Шевченко прибуває о 20:05 - після того, як відправляються поїзди:

19:48 - 109 Херсон-Львів

20:01 - 41 Дніпро-Трускавець

У зворотному напрямку теж зручні пересадки відсутні: перший рейс до Черкас відправляється о 7:31, тоді як поїзди зі Львова прибувають:

4:05 - 42 Трускавець-Дніпро

4:48 - 110 Львів-Херсон

"Узгодження цих рейсів було б дуже до речі, враховуючи те, що поїзд 95/96 Черкаси-Львів не курсує вже понад рік", - додали в організації.

Нагадаємо, в поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром.

Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам"пекло".

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