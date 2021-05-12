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Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло"

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Среда 12 мая 2021 15:55
Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло" Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця попала в скандал
Автор: Светлана Мащенко

Железнодорожный перевозчик Укрзализныця еще до начала жаркого сезона начала устраивать пассажирам "пекло". Причем такое происходит в вагонах класса "люкс" (СВ), где по нормативам должны работать кондиционеры.

На перевозчика пожаловались в Facebook-сообществе "Общественный контроль Укрзализныци".

Пассажиры рассказали, что в вагоне повышенного комфорта поезда 69/70 Львов - Мариуполь не работает кондиционер. Хотя летние нормы температуры (+22... +26 градусов) по правилам действуют с 1 мая по 30 сентября.

"За две поездки в вагоне класса люкс 01.05.2021 и 10.05.2021 ни разу не работал кондиционер. Точнее, в первой поездке его таки запустили, но проработал он недолго, потому что он не был подготовленным определенным образом к перевозкам. Проводник вагона и электромеханик действительно всячески пытались наладить его работу, но тщетно. Проводница при этом принесла извинения", - говорится в сообщении.

Во время поездки 10 мая его даже не пытались включить. А система вентиляции в поезде не справляется, поэтому пассажиры вынуждены "печься" при температуре +27 градусов на теневой стороне при открытых окнах.

Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам &quot;пекло&quot;

Фото: Укрзализныця попала в скандал из-за жары в вагоне (facebook.com/publiccontrolUZ)

"Проводник ответил, что вагон только с ремонта, поэтому кондиционер неисправен. Пардон, но это как понимать? Неужели это нормально для вагона класса "люкс" (СВ), это не плацкарт все же", - добавили возмущенные пассажиры.

После звонка на горячую линию выяснилось, что вагон еще не подготовили к летним перевозкам. Однако по правилам это должно было произойти еще 10 мая.

Ранее мы писали, что Укрзализныця попала в скандал из-за станции под Киевом.

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