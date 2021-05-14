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Под Черкассами "копы" спасли 90-летнюю бабушку: шла 2,5 часа на костылях, чтобы утопиться

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 10 мая, в пгт Ерки Черкасской области полицейские вытащили 90-летнюю пенсионерку из реки Гнилой Тикич, в которой она хотела утопиться. От медицинской помощи бабушка отказалась.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Об инциденте полицейским сообщил местный житель, который увидел пожилую женщину в реке. Она была одета и на замечания мужчины не реагировала.

"Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде", - говорится в сообщении.

Правоохранители вытащили ее из реки. Женщина была в отчаянии, и у нее было желания жить. Она сказала, что никому не нужна. "Копы" отвезли ее домой и передали родным.

Пенсионерка, которая хотела покончить с собой (фото: ch.npu.gov.ua)

Позже журналист Сергей Радченко на своей странице в Facebook рассказал, что до суицида пожилую женщину довели ее дочери, одна из которых пьет, а у второй психические расстройства, и она постоянно конфликтует с матерью.

"Пенсионерка едва ходит. К водоему от ее дома чуть больше километра. Этот путь занял у нее 2,5 часа. И очень ругала свидетелей, которые вызвали полицию. Сейчас же пообещала правоохранителям, что больше не пойдет на такой шаг", - рассказал Сергей.

Полицейские приехали к ней домой, чтобы проведать, как она живет после инцидента.

Полицейские проведали бабушку, которая хотела покончить с собой (фото: facebook.com/Сергей Радченко)

Напомним, под Херсоном девушка совершила суицид из-за обрыва телефонной связи во время разговора с парнем, который служит в армии.

Ранее школьники довели девочку до суицида и сказали, что сама виновата.

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