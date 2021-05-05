Школьники довели девочку до суицида и сказали, что сама виновата: детали ЧП под Херсоном

В Херсонской области 14-летняя школьница стала жертвой травли. Над девочкой в течение года систематически издевались трое 17-летних старшеклассников. В результате чего ребенок наглотался таблеток. К счастью, школьницу вовремя доставили в больницу и тем самым спасли ее жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Инцидент случился в школе-интернате Бериславского района

Что говорит девочка

По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.

Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.

Руководство и школьники обвинили во всем девочку

"Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления", - сообщили в полиции.

В итоге некоторые ученики все же подтвердили, что трое парней оскорбляли девочку без причины.

А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.

Что будет с буллерами и девочкой

Как оказалась, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения. В их отношении были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Потерпевшая девочка сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.