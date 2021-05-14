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Під Черкасами "копи" врятували 90-річну бабусю: йшла 2,5 години на милицях, щоб втопитися

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 10 травня, в смт Єрки Черкаської області поліцейські витягли 90-річну пенсіонерку з річки Гнилий Тікич, в якій вона хотіла втопитися. Від медичної допомоги бабуся відмовилася.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Про інцидент поліцейським повідомив місцевий житель, який побачив літню жінку в річці. Вона була одягнена і на зауваження чоловіка не реагувала.

"Коли старший лейтенант поліції Богдан Цирик і капітан поліції Анатолій Лимаренко прибули на місце, то зрозуміли, що зволікати часу не було - старенька була у воді", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці витягли її з річки. Жінка була в розпачі, і у неї було бажання жити. Вона сказала, що нікому не потрібна. "Копи" відвезли її додому і передали рідним.

Пенсіонерка, яка хотіла накласти на себе руки (фото: ch.npu.gov.ua)

Пізніше журналіст Сергій Радченко на своїй сторінці в Facebook розповів, що до суїциду літню жінку довели її дочки, одна з яких п'є, а у другої психічні розлади, і вона постійно конфліктує з матір'ю.

"Пенсіонерка ледь ходить. До водойми від її будинку трохи більше кілометра. Цей шлях долала 2,5 години. І дуже лаяла свідків, які викликали поліцію. Зараз же пообіцяла правоохоронцям, що більше не піде на такий крок", - розповів Сергій.

Поліцейські приїхали до неї додому, щоб провідати, як вона живе після інциденту.

Поліцейські провідали бабусю, яка хотіла накласти на себе руки (фото: facebook.com/Сергей Радченко)

Нагадаємо, під Херсоном дівчина скоїла суїцид через обрив телефонного зв'язку під час розмови з хлопцем, який служить в армії.

Раніше школярі довели дівчинку до суїциду і сказали, що сама винна.

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