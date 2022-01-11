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Під Черкасами 96-річна бабуся впала і кілька днів лежала на підлозі, замерзаючи у своїй хаті

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Черкаська область, Вівторок 11 січня 2022 14:23
Під Черкасами 96-річна бабуся впала і кілька днів лежала на підлозі, замерзаючи у своїй хаті Колаж РБК-Україна: під Черкасами бабуся після падіння вдома пролежала на підлозі кілька днів
Автор: Володимир Костирін

Під Черкасами 96-річна жінка впала у своєму будинку і не змогла самостійно піднятися, пролежавши на самоті на підлозі кілька днів без їжі та води, замерзаючи. Небайдужі мешканці занепокоїлися, що бабуся стільки часу не показується, і звернулися до правоохоронців.

Про це 11 січня передали в прес-службі поліції Черкаської області.

Випадок стався в селі Вершина Згарська. Місцеві жителі вчора подзвонили поліцейському офіцеру громади Зорівської територіальної громади Анатолію Стаднику і попросили перевірити, чи все з нормально з пенсіонеркою.

Так, в будинку найстаршої мешканки населеного пункту не горіло світло, і у двір вона не виходила кілька днів.

"Майор поліції швидко прибув за вказаною адресою. Він оглянув територію подвір'я та будинок, двері до помешкання були замкнені із середини. Крізь вікно поліцейський побачив жінку, яка лежала долілиць на підлозі", - йдеться в публікації.

Оскільки зволікати не було часу і була потрібна оперативна реакція, правоохоронець зламав вхідні двері.

"Я побачив літню жінку, яка лежала на підлозі у притомному стані та не могла самостійно підвестися", - розповів Стадник.

Бабуся впала між ліжком і грубою. Жінка була знесилена і замерзла, оскільки довгий час пролежала в холодному будинку.

Поліцейський офіцер громади підвів жінку на ліжко і викликав медиків, але бабуся від госпіталізації відмовилася.

"Тоді він зателефонував до працівників соціальної служби й вже разом з ними надавав необхідну допомогу найстаршій жительці села. Врятована пенсіонерка дуже дякувала поліцейському за те, що не залишив її у безпорадному стані", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в грудні сталася схожа ситуація під Києвом, де дідусь впав вдома і не зміг піднятися - пенсіонер чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самоті.

Також ми писали, що в жовтні 2021-го під Житомиром пенсіонерка травмувалася і залишилася в полі на 2 доби без їжі та у легкому одязі.

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