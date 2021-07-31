В Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто: девушку тащили за волосы по земле (видео)

На видео видно, как молодую пару окружили байкеры. При этом у парня в руках была монтировка. Он хотел защищаться, но силы были не равны. Байкеры налетели со всех сторон и начали их бить.

При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.

Видео избиения молодой пары можно посмотреть по этой ссылке.

Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колону байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями.

После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы и ушибы.