В Черкассах двухлетнего ребенка в детсаду избила няня: взрослые в шоке

В Черкассах няня в детском саду избила двухлетнего малыша. Какие именно удары она наносила ребенку неизвестно, но сообщается, что малыш получил синяки в результате инцидента.

Об этом сообщила Татьяна Панасенко в сообществе "Новости Черкащины" в Facebook.

На сообщение об избиении маленького ребенка в детском саду №55 отреагировали местные власти и сообщили, что в детском саду подтвердили информацию об инциденте.

"Няня будет уволена. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, будет вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок", - сообщила в комментариях заместитель городского головы Анастасия Чубина.

В комментариях знакомая пострадавшей семьи сообщила, что у малыша синяки, кровоподтеки на ягодицах и спине.

Сообщение об очередном факте насилия в детском саду разозлили украинцев, и они подняли целую волну гнева в комментариях, требовали указать имя няни и изменить наказание на более строгое.