У Черкасах байкери побили пару і розгромили їх авто: дівчину тягли за волосся по землі (відео)

На відео видно, як молоду пару оточили байкери. При цьому у хлопця в руках була монтування. Він хотів захищатися, але сили були не рівні. Байкери налетіли з усіх боків і почали їх бити.

При цьому дівчину схопили за волосся і протягли по асфальту. Схоже, що це зробила дівчина-байкер. Але після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.

Інші ж байкери взялися за машину молодих людей. Вони почали бити в ній все скло.

Відео побиття молодої пари можна подивитися за цим посиланням.

Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати їм, плювати на машину і бити ланцюгами.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми.