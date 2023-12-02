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Черкаський "хатіко". Пес 8 років приходить на місце втрати господаря та чекає на нього: відео до сліз

Черкаський "хатіко" чекає на свого господаря (фото: Суспільне Черкаси)
Автор: Юлія Гаюк

У Черкасах собака Рекс щодня протягом восьми років приходить на берег річки, сподіваючись, що його господар повернеться. Чоловік пішов на риболовлю й загинув.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне Черкаси".

"У цього пса дуже складна доля, він втратив свого господаря десь приблизно сім-вісім років тому. І з того часу він постійно вертається на пляж і чекає його", - розповідає волонтер Сергій Залізняк.

Одного дня тварину, майже без сил, знайшли на пляжі місцеві мешканці. Спочатку люди самі годували пса та доглядали за ним. Пізніше вони звернулися до волонтерів, коли Рексу знадобилася медична допомога.

Лікарі діагностували в чотирилапого хворобу Лайма, яка призвела до запалення суглобів та отиту. На щастя, собаку вдалося вилікувати.

Рекс чекає на свого господаря на березі Дніпра вже 8 років (фото: Суспільне Черкаси)

"Дякуючи небайдужим людям Рекса вилікували. Олеся, моя дружина, займається допомогою тваринам. Веде сторінку на Фейсбук та шукає небайдужих. Зараз Рекс знаходиться на платній перетримці, але це не родина", - каже Сергій.

Проте Рексу потрібна справжня родина, тим паче, що він дуже легко йде на контакт.

Але попри всю допомогу та увагу найкращим варіантом дозвілля для Рекса залишається берег Дніпра. Тут він провів вісім років свого життя в очікуванні й досі сподівається побачити свого господаря.

 

Раніше ми розповідали, як поліція врятувала хаскі на морозі, яку загубили власники.

Читайте також про пса Карбона з Києва, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

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Черкаситварини