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Черкасский "Хатико". Пес 8 лет приходит на место утраты хозяина и ждет его: видео до слез

Черкасский "хатико" ждет своего хозяина (фото: Суспільне Черкаси)
Автор: Юлия Гаюк

В Черкассах собака Рекс ежедневно в течение восьми лет приходит на берег реки, надеясь, что его хозяин вернется. Мужчина ушел на рыбалку и погиб.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне Черкаси".

"У этого пса очень сложная судьба, он потерял своего хозяина примерно семь-восемь лет назад. И с тех пор он постоянно возвращается на пляж и ждет его", - рассказывает волонтер Сергей Зализняк.

Однажды животное почти без сил нашли на пляже местные жители. Сначала люди сами кормили пса и ухаживали за ним. Позже они обратились к волонтерам, когда Рексу понадобилась медицинская помощь.

Врачи диагностировали у четырехлапого болезнь Лайма, которая привела к воспалению суставов и отиту. К счастью, собаку удалось вылечить.

Рекс ждет своего хозяина на берегу Днепра уже 8 лет (фото: Суспільне Черкаси)

"Благодаря неравнодушным людям Рекса вылечили. Олеся, моя жена, занимается помощью животным. Ведет страницу на Фейсбук и ищет неравнодушных. Сейчас Рекс находится на платной передержке, но это не семья", - говорит Сергей.

Однако Рексу нужна настоящая семья, тем более что он очень легко идет на контакт.

Но при всей помощи и вниманию лучшим вариантом досуга для Рекса остается берег Днепра. Здесь он провел восемь лет своей жизни в ожидании и до сих пор надеется увидеть своего хозяина.

 

Раньше мы рассказывали, как полиция спасла хаски на морозе, которую потеряли владельцы.

Читайте также о псе Карбоне из Киева, попавшем в Книгу рекордов Гиннеса.

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