Через ці прилади лічильник намотує кіловати, як скажений (список)

Через постійні ракетні обстріли Росії в Україні можуть бути перебої з електрикою. Українцям тимчасово відключатимуть електроенергію, щоб відновити пошкоджені об'єкти. Людей закликають заощаджувати світло і не користуватися пристроями, які його споживають у величезних кількостях.
У матеріалі Styler читайте, які електроприлади змушують лічильник намотувати кіловати.
Закономірно, що третина домашніх енерговитрат припадає саме на кухню.
Найбільш енергомісткі з кухонних приладів – це
Зазначимо, що пилосос і пральна машинка також накручують на лічильнику безліч світла. Бойлер у ванній кімнаті також рекомендується вимкнути при економії! Фен також вважається одним із "ненажерливих" приладів.
Пам'ятайте, що в умовах економії не вмикайте всі електроприлади одночасно. Коли вас немає вдома, вимикайте з розеток пристрою, що знаходяться в режимі сну.
Дуже легко заощаджувати, купивши енергозберігаючі лампи. Купівля LED-лампи окупиться за лічені тижні, тобто це найпростіший і найдешевший спосіб скоротити споживання електроенергії.
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Вам буде цікаво, що має зробити кожен українець, щоби підготуватися до опалювального сезону.