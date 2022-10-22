Из-за этих приборов счетчик наматывает киловатты, как бешеный (список)

Какие приборы "съедают" много света

Закономерно, что треть домашних энергозатрат приходится именно на кухню.

Наиболее энергоемкие из кухонных приборов - это

электроплита,

микроволновая печь,

духовка,

холодильник,

морозильная камера,

посудомоечная машина и электрочайник.

Отметим, что пылесос и стиральная машинка также накручивают на счетчике огромное количество света. Бойлер в ванной также рекомендуется выключить при экономии! Фен также считается одним из "прожорливых" приборов.

Мощность основных бытовых приборов

Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт-ч (ноутбук – дешевле).

Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт-ч (в зависимости от класса энергоэффективности).

Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт-ч в месяц (в зависимости от модели).

Стиральная машинка (два раза в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт-ч в месяц.

Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт-ч.

Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт-ч.

Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт-ч.

Утюг (час в неделю) – 6 кВт-ч.

Как экономить свет?

Помните, в условиях экономии не включайте все электроприборы одновременно. Когда вас нет дома, выключайте из розеток устройства, которые находятся в спящем режиме.

Очень легко экономить, купив энергосберегающие лампы. Покупка LED-лампы окупится за считанные недели, то есть это самый простой и дешевый способ сократить потребление электроэнергии.