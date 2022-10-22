Из-за этих приборов счетчик наматывает киловатты, как бешеный (список)

Из-за постоянных ракетных обстрелов России в Украине могут быть перебои с электричеством. Украинцам будут временно отключать электроэнергию, чтобы восстановить поврежденные объекты. Людей призывают очень экономить свет и не пользоваться устройствами, которые его потребляют в огромных количествах.
В материале Styler читайте, какие электроприборы заставляют счетчик наматывать киловатты.
Закономерно, что треть домашних энергозатрат приходится именно на кухню.
Наиболее энергоемкие из кухонных приборов - это
Отметим, что пылесос и стиральная машинка также накручивают на счетчике огромное количество света. Бойлер в ванной также рекомендуется выключить при экономии! Фен также считается одним из "прожорливых" приборов.
Помните, в условиях экономии не включайте все электроприборы одновременно. Когда вас нет дома, выключайте из розеток устройства, которые находятся в спящем режиме.
Очень легко экономить, купив энергосберегающие лампы. Покупка LED-лампы окупится за считанные недели, то есть это самый простой и дешевый способ сократить потребление электроэнергии.
Читайте также, как подготовиться к тяжелой зиме без света.
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