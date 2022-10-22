Через ці прилади лічильник намотує кіловати, як скажений (список)

Через постійні ракетні обстріли Росії в Україні можуть бути перебої з електрикою. Українцям тимчасово відключатимуть електроенергію, щоб відновити пошкоджені об'єкти. Людей закликають заощаджувати світло і не користуватися пристроями, які його споживають у величезних кількостях.

У матеріалі Styler читайте, які електроприлади змушують лічильник намотувати кіловати.

Які прилади "з'їдають" багато світла

Закономірно, що третина домашніх енерговитрат припадає саме на кухню.

Найбільш енергомісткі з кухонних приладів – це

електроплита,

мікрохвильова піч,

духовка,

холодильник,

морозильна камера,

посудомийна машина та електрочайник.

Зазначимо, що пилосос і пральна машинка також накручують на лічильнику безліч світла. Бойлер у ванній кімнаті також рекомендується вимкнути при економії! Фен також вважається одним із "ненажерливих" приладів.

Потужність основних побутових приладів

Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевше).

Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності).

ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі).

Пральна машинка (двічі на тиждень по годині) - від 17 до 25 кВт-год на місяць.

Електричний чайник (годину на тиждень) – від 10 до 22 кВт-год.

Мікрохвильова піч (годину на тиждень) – від 5 до 11 кВт-год.

Фен (година на тиждень) – від 2,5 до 5,5 кВт-год.

Праска (година на тиждень) – 6 кВт-год.

Як заощаджувати світло?

Пам'ятайте, що в умовах економії не вмикайте всі електроприлади одночасно. Коли вас немає вдома, вимикайте з розеток пристрою, що знаходяться в режимі сну.

Дуже легко заощаджувати, купивши енергозберігаючі лампи. Купівля LED-лампи окупиться за лічені тижні, тобто це найпростіший і найдешевший спосіб скоротити споживання електроенергії.