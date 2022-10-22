Через ці прилади лічильник намотує кіловати, як скажений (список)
Через постійні ракетні обстріли Росії в Україні можуть бути перебої з електрикою. Українцям тимчасово відключатимуть електроенергію, щоб відновити пошкоджені об'єкти. Людей закликають заощаджувати світло і не користуватися пристроями, які його споживають у величезних кількостях.
У матеріалі Styler читайте, які електроприлади змушують лічильник намотувати кіловати.
Які прилади "з'їдають" багато світла
Закономірно, що третина домашніх енерговитрат припадає саме на кухню.
Найбільш енергомісткі з кухонних приладів – це
- електроплита,
- мікрохвильова піч,
- духовка,
- холодильник,
- морозильна камера,
- посудомийна машина та електрочайник.
Зазначимо, що пилосос і пральна машинка також накручують на лічильнику безліч світла. Бойлер у ванній кімнаті також рекомендується вимкнути при економії! Фен також вважається одним із "ненажерливих" приладів.
Потужність основних побутових приладів
- Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевше).
- Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності).
- ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі).
- Пральна машинка (двічі на тиждень по годині) - від 17 до 25 кВт-год на місяць.
- Електричний чайник (годину на тиждень) – від 10 до 22 кВт-год.
- Мікрохвильова піч (годину на тиждень) – від 5 до 11 кВт-год.
- Фен (година на тиждень) – від 2,5 до 5,5 кВт-год.
- Праска (година на тиждень) – 6 кВт-год.
Як заощаджувати світло?
Пам'ятайте, що в умовах економії не вмикайте всі електроприлади одночасно. Коли вас немає вдома, вимикайте з розеток пристрою, що знаходяться в режимі сну.
Дуже легко заощаджувати, купивши енергозберігаючі лампи. Купівля LED-лампи окупиться за лічені тижні, тобто це найпростіший і найдешевший спосіб скоротити споживання електроенергії.
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