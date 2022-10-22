Из-за этих приборов счетчик наматывает киловатты, как бешеный (список)
Из-за постоянных ракетных обстрелов России в Украине могут быть перебои с электричеством. Украинцам будут временно отключать электроэнергию, чтобы восстановить поврежденные объекты. Людей призывают очень экономить свет и не пользоваться устройствами, которые его потребляют в огромных количествах.
В материале Styler читайте, какие электроприборы заставляют счетчик наматывать киловатты.
Какие приборы "съедают" много света
Закономерно, что треть домашних энергозатрат приходится именно на кухню.
Наиболее энергоемкие из кухонных приборов - это
- электроплита,
- микроволновая печь,
- духовка,
- холодильник,
- морозильная камера,
- посудомоечная машина и электрочайник.
Отметим, что пылесос и стиральная машинка также накручивают на счетчике огромное количество света. Бойлер в ванной также рекомендуется выключить при экономии! Фен также считается одним из "прожорливых" приборов.
Мощность основных бытовых приборов
- Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт-ч (ноутбук – дешевле).
- Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт-ч (в зависимости от класса энергоэффективности).
- Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт-ч в месяц (в зависимости от модели).
- Стиральная машинка (два раза в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт-ч в месяц.
- Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт-ч.
- Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт-ч.
- Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт-ч.
- Утюг (час в неделю) – 6 кВт-ч.
Как экономить свет?
Помните, в условиях экономии не включайте все электроприборы одновременно. Когда вас нет дома, выключайте из розеток устройства, которые находятся в спящем режиме.
Очень легко экономить, купив энергосберегающие лампы. Покупка LED-лампы окупится за считанные недели, то есть это самый простой и дешевый способ сократить потребление электроэнергии.
Читайте также, как подготовиться к тяжелой зиме без света.
Вам будет интересно, что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к отопительному сезону.