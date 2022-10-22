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Из-за этих приборов счетчик наматывает киловатты, как бешеный (список)

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Суббота 22 октября 2022 11:38
Из-за этих приборов счетчик наматывает киловатты, как бешеный (список) Фото: Какие приборы больше всего "съедают" света (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Из-за постоянных ракетных обстрелов России в Украине могут быть перебои с электричеством. Украинцам будут временно отключать электроэнергию, чтобы восстановить поврежденные объекты. Людей призывают очень экономить свет и не пользоваться устройствами, которые его потребляют в огромных количествах.

В материале Styler читайте, какие электроприборы заставляют счетчик наматывать киловатты.

Какие приборы "съедают" много света

Закономерно, что треть домашних энергозатрат приходится именно на кухню.

Наиболее энергоемкие из кухонных приборов - это

  • электроплита,
  • микроволновая печь,
  • духовка,
  • холодильник,
  • морозильная камера,
  • посудомоечная машина и электрочайник.

Отметим, что пылесос и стиральная машинка также накручивают на счетчике огромное количество света. Бойлер в ванной также рекомендуется выключить при экономии! Фен также считается одним из "прожорливых" приборов.

Мощность основных бытовых приборов

  • Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт-ч (ноутбук – дешевле).
  • Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт-ч (в зависимости от класса энергоэффективности).
  • Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт-ч в месяц (в зависимости от модели).
  • Стиральная машинка (два раза в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт-ч в месяц.
  • Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт-ч.
  • Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт-ч.
  • Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт-ч.
  • Утюг (час в неделю) – 6 кВт-ч.

Как экономить свет?

Помните, в условиях экономии не включайте все электроприборы одновременно. Когда вас нет дома, выключайте из розеток устройства, которые находятся в спящем режиме.

Очень легко экономить, купив энергосберегающие лампы. Покупка LED-лампы окупится за считанные недели, то есть это самый простой и дешевый способ сократить потребление электроэнергии.

Читайте также, как подготовиться к тяжелой зиме без света.

Вам будет интересно, что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

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