Через російські обстріли в Чорному морі загинули тисячі дельфінів (відео)

Нещодавні обстріли росіян у Чорному морі спричинили загибель тисяч дельфінів. Саме їхньою популяцією славиться регіон.
Упродовж війни в різних частинах моря загинуло приблизно 50 000 морських ссавців.
Про це стало відомо з YouTube-каналу "UNITED24".
Приблизно 6% території України належать до національних природних парків, але навіть на цих землях Росія залишає свій кривавий слід.
Начальник науково-дослідного відділу в нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Рисев показує череп дельфіна-білобочка та пояснює, що тварина загинула внаслідок обстрілів росіян у північно-західній частині Чорного моря.
Череп загиблого дельфіна на березі моря (скриншот)
За даними Національного океанографічного агентства, лише 5% загиблих мешканців моря вимиває на берег.
Іван розповідає, що дельфіни рідко з'являються на березі, але з початку війни було велике навантаження кораблів, які вплинули на море.
"Ми оцінюємо, що в результаті цієї війни загинуло щонайменше 50 000 дельфінів", - каже він.
Для порівняння це 20% від загальної популяції ссавців у Чорному морі. Відновлення довоєнної кількості займе десятки років, за умови завершення війни зараз.
"Ця війна показала різні грані життя. Ми почали цінувати кожну мить, кожну діляночку, кожного птаха. І ми будемо робити все, щоб зберегти природу та Україну", - не покладає надій начальник "Тузлівських лиманів".
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