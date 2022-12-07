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Через російські обстріли в Чорному морі загинули тисячі дельфінів (відео)

Відновлювати популяцію треба буде десятки років (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавні обстріли росіян у Чорному морі спричинили загибель тисяч дельфінів. Саме їхньою популяцією славиться регіон.

Упродовж війни в різних частинах моря загинуло приблизно 50 000 морських ссавців.

Про це стало відомо з YouTube-каналу "UNITED24".

Чому дельфіни гинуть?

Приблизно 6% території України належать до національних природних парків, але навіть на цих землях Росія залишає свій кривавий слід.

Начальник науково-дослідного відділу в нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Рисев показує череп дельфіна-білобочка та пояснює, що тварина загинула внаслідок обстрілів росіян у північно-західній частині Чорного моря.

Череп загиблого дельфіна на березі моря (скриншот)

За даними Національного океанографічного агентства, лише 5% загиблих мешканців моря вимиває на берег.

Іван розповідає, що дельфіни рідко з'являються на березі, але з початку війни було велике навантаження кораблів, які вплинули на море.

"Ми оцінюємо, що в результаті цієї війни загинуло щонайменше 50 000 дельфінів", - каже він.

Для порівняння це 20% від загальної популяції ссавців у Чорному морі. Відновлення довоєнної кількості займе десятки років, за умови завершення війни зараз.

"Ця війна показала різні грані життя. Ми почали цінувати кожну мить, кожну діляночку, кожного птаха. І ми будемо робити все, щоб зберегти природу та Україну", - не покладає надій начальник "Тузлівських лиманів".

Раніше ми розповідали, яких тварин викрала Росія із зоопарку після втечі з Херсону.

А ще читайте про собаку Лялю, яка разом із військовими зачищала Куп'янськ від росіян.

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