Через пару лет в Украине кончится вода: эксперт ошарашил прогнозом

В Украине кончается вода - что происходит (фото: pixabay.com)

Эксперт призывает более бережно относиться к водоемам

В ближайшем будущем, по мнению экспертов, Украина может столкнуться с дефицитом воды. Причина подобных заявлений заключается в том, что зима была практически без снега. Именно это привело к тому, что в 2020 в Украине уровень воды в реках самый низкий за сто лет.

На сегодняшний день среди всех стран мира Украина занимает 125 место по уровню обеспечения водой. По сравнению с многими европейскими странами наш запас воды очень мал и составляет даже меньше одной тысячи кубических метров на человека. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Для сравнения в Великобритании - это 5 тысяч кубометров на человека, в Германии - 3 тысячи. Дефицит воды значительно усилился этой весной, потому что у нас была теплая зима без осадков и не произошло наполнение наших природных источников и бассейнов за счет осадков", - прокомментировал Андрей Никитин, директор КП "Житомирводоканал".

Есть риски того, что некоторые города обеспечить водой не смогут. Кроме того, реки исчезают со стремительной скоростью. Их не охраняют от вмешательств. Это связано с тем, что в Украине не научились рационально потреблять воду. По прогнозам ученых, запасов воды может хватить до 2050 года, как будет дальше - непонятно.

Но, как бы там ни было, по данным Государственного агенства водных ресурсов, использование воды находится на одном уровне, а водохранилища наполнены более чем достаточно.

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Автор: Дарья Яновская