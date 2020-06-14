Через пару років в Україні скінчиться вода: експерт ошелешив прогнозом

В Україні закінчується вода - що відбувається (фото: pixabay.com)

Експерт закликає більш дбайливо ставитися до водойм

У найближчому майбутньому Україна, на думку вчених, може зіткнутися з дефіцитом води. Причина подібних заяв полягає в тому, що зима була практично без снігу. Саме це призвело до того, що у 2020 в Україні рівень води в річках найнижчий за сто років.

На сьогоднішній день серед усіх країн світу Україна посідає 125 місце за рівнем забезпечення водою. Порівняно з багатьма європейськими країнами наш запас води дуже малий і становить навіть менше однієї тисячі кубічних метрів на людину. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Для порівняння у Великобританії - це 5 тисяч кубометрів на людину, у Німеччині - 3 тисячі. Дефіцит води значно посилився цієї весни, тому що у нас була тепла зима без опадів і не відбулося наповнення наших природних джерел і басейнів за рахунок опадів", - прокоментував Андрій Нікітін, директор КП "Житомирводоканал".

Є ризики того, що деякі міста забезпечити водою не зможуть. Крім того, річки зникають зі стрімкою швидкістю. Їх не охороняють від втручань. Це пов'язано з тим, що в Україні не навчилися раціонально споживати воду. За прогнозами вчених, запасів води може вистачити до 2050 року, як буде далі - незрозуміло.

Але, як би там не було, за даними Державного агенства водних ресурсів, використання води знаходиться на одному рівні, а водосховища наповнені більш ніж достатньо.

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Автор: Дарина Яновська