Не через обстріли: в Україні можуть знову ввести відключення світла за графіком

Чому влітку планові відключення можуть поновитися?

Як зазначив Плачков, вся річ у тому, що, незважаючи на нинішнє покращення ситуації, дефіцит потужностей може знову виникнути влітку, оскільки люди почнуть включати додаткові прилади, зокрема кондиціонери.

"Коли влітку потеплішає, включатимуться додаткові прилади – кондиціонери, холодильники – це теж може призвести до дефіциту. Енергетикам уже потрібно готуватися до ремонту обладнання та до наступного осінньо-зимового максимуму", – сказав він.

Скільки обладнання знищили росіяни

Також Плачков нагадав, що не варто забувати про економію електроенергії.

У коментарі урядовець повідомив, що енергосистема України пережила 16 масованих ракетних обстрілів РФ.

Окупантам вдалося пошкодити понад 50% інфраструктури та близько 60% обладнання. Але разом із цим плани росіян повністю провалилися і блекауту в Україні не сталося.

"Блекауту в Україні не було - це коли повністю енергосистема відключається, і ми її піднімаємо протягом кількох днів. Відключення були локальними, у деяких регіонах, у всіх регіонах віялові, не віялові", - зазначив голова наглядової ради "Київенерго".