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Енергетики разом із ЗСУ за рік війни повернули світло для 7 млн родин, - ДТЕК

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Вівторок 28 лютого 2023 22:19
Енергетики разом із ЗСУ за рік війни повернули світло для 7 млн родин, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ за рік війни повернули світло для 7 млн родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК повернули світло понад 7 млн клієнтів родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Києві, Київській, Одеській Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема в Донецькій області світло повернули понад 4 млн родин. В Київській області - 1,2 млн. В Дніпропетровській - 874 тисячам родин. В місті Київ - 773 тисячам родин. На Одещині - 83 тисячам. Зазначається, що ураховані споживачі, яким світло повертали 2 і більше разів.

"Наші фахівці вже рік працюють в умовах підвищеної небезпеки та відновлюють мережі, що зруйновані через ворожі атаки. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року енергетики відновили вже понад 4 тисячі енергооб’єктів, що зазнали ворожих атак. Наш найперший пріорітет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

Також енергетики продовжують працювати над стабілізацією ситуації в Одесі. Фахівці НЕК "Укренерго" продовжують ремонти на пошкоджених через атаки рф об’єктах. Щойно ці роботи будуть закінчені - вдасться скасувати мережеві обмеження.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що, за даними Міненерго, ситуація в Україні дозволяє й надалі не застосовувати планові та аварійні відключення світла.

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