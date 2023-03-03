Не из-за обстрелов: в Украине могут снова ввести отключения света по графику

Почему летом плановые отключения могут возобновиться?

Как отметил Плачков, все дело в том, что, несмотря на нынешнее улучшение ситуации, дефицит мощностей может вновь возникнуть летом, поскольку люди начнут включать дополнительные приборы, в частности, кондиционеры.

"Когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может привести к дефициту. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму", – сказал он.

Сколько оборудования уничтожили россияне

Также Плачков напомнил, что не стоит забывать об экономии электроэнергии.

В комментарии чиновник сообщил, что энергосистема Украины пережила 16 массированных ракетных обстрелов РФ.

Оккупантам удалось повредить более 50% инфраструктуры и около 60% оборудования. Но вместе с этим планы россиян полностью провалились, и блэкаута в Украине не произошло.

"Блекаута в Украине не было - это когда полностью энергосистема отключается, и мы ее поднимаем в течение нескольких дней. Отключения были локальными, в некоторых регионах, во всех регионах веерные, не веерные", - отметил глава наблюдательного совета "Киевэнерго".