Не через обстріли: в Україні можуть знову ввести відключення світла за графіком

Відключення світла в Україні можуть відновитись. Незважаючи на те, що мешканцям країни вже кілька тижнів не відключали електроенергію, влітку такий захід може стати необхідним.

Чому так може статися, розповів голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков у коментарі на YouTube "Новому часу".

Чому влітку планові відключення можуть поновитися?

Як зазначив Плачков, вся річ у тому, що, незважаючи на нинішнє покращення ситуації, дефіцит потужностей може знову виникнути влітку, оскільки люди почнуть включати додаткові прилади, зокрема кондиціонери.

"Коли влітку потеплішає, включатимуться додаткові прилади – кондиціонери, холодильники – це теж може призвести до дефіциту. Енергетикам уже потрібно готуватися до ремонту обладнання та до наступного осінньо-зимового максимуму", – сказав він.

Скільки обладнання знищили росіяни

Також Плачков нагадав, що не варто забувати про економію електроенергії.

У коментарі урядовець повідомив, що енергосистема України пережила 16 масованих ракетних обстрілів РФ.

Окупантам вдалося пошкодити понад 50% інфраструктури та близько 60% обладнання. Але разом із цим плани росіян повністю провалилися і блекауту в Україні не сталося.

"Блекауту в Україні не було - це коли повністю енергосистема відключається, і ми її піднімаємо протягом кількох днів. Відключення були локальними, у деяких регіонах, у всіх регіонах віялові, не віялові", - зазначив голова наглядової ради "Київенерго".