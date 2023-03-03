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Не из-за обстрелов: в Украине могут снова ввести отключения света по графику

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Пятница 03 марта 2023 08:04
Не из-за обстрелов: в Украине могут снова ввести отключения света по графику Фото: В Украине могут вернуть отключения света по графику (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отключения света в Украине могут возобновиться. Несмотря на то, что жителям страны уже пару недель не отключали электроэнергию, летом такая мера может стать необходимой.

Почему так может произойти рассказал глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в комментарии на YouTube "Новому времени".

Почему летом плановые отключения могут возобновиться?

Как отметил Плачков, все дело в том, что, несмотря на нынешнее улучшение ситуации, дефицит мощностей может вновь возникнуть летом, поскольку люди начнут включать дополнительные приборы, в частности, кондиционеры.

"Когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может привести к дефициту. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму", – сказал он.

Сколько оборудования уничтожили россияне

Также Плачков напомнил, что не стоит забывать об экономии электроэнергии.

В комментарии чиновник сообщил, что энергосистема Украины пережила 16 массированных ракетных обстрелов РФ.

Оккупантам удалось повредить более 50% инфраструктуры и около 60% оборудования. Но вместе с этим планы россиян полностью провалились, и блэкаута в Украине не произошло.

"Блекаута в Украине не было - это когда полностью энергосистема отключается, и мы ее поднимаем в течение нескольких дней. Отключения были локальными, в некоторых регионах, во всех регионах веерные, не веерные", - отметил глава наблюдательного совета "Киевэнерго".

Напомним, что энергетики вместе с ВСУ за год войны вернули свет для 7 млн семей.

Также мы писали, что, по данным Минэнерго, ситуация в Украине позволяет и дальше не применять плановые и аварийные отключения света.

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