Через 80 лет этот признак эволюции будет у всех людей: заявление ученых

Ученые рассказали о новом этапе эволюции человечества (иллюстративное фото: freepik.com)

Исследователи заявили, что человечество вышло на новый этап эволюции

Ученые обнаружили новый этап эволюции человечества. Исследователи в течение долгого времени наблюдали за одной особенностью при рождении. Как выяснилось, в течение последних 250 лет с высокой динамикой увеличивается количество людей с дополнительной артерией в предплечье. Это говорит о том, что в последние столетия развитие человеческой цивилизации идет высокими темпами, основная причина чего, вероятно, кроется в естественном отборе, пишет Xinhua.

Как сообщается, ученые из Университета Флиндерс в Аделаиде провели исследование, которое показало, что число людей, у которых сохранилась срединная артерия, существенно возросло с 19 века. И если данная тенденция сохранится, к концу 21 века эта артерия будет у всех людей.

Неоднократные исследования, проведенные ранее, говорят, что обычно срединная артерия исчезает естественным путем у эмбриона в утробе матери. Она заменяется двумя другими, однако сейчас эта артерия все чаще и чаще сохраняется. Этот сосуд не вреден для организма, что имеет значение для естественного отбора.

В отчете экспертов говорится, что эмбриональное развитие в настоящее время происходит быстрее. Так, ВОЗ даже изменила показатель нормальной продолжительности беременности с 40 до 39 недель.

Таким образом, эволюция решила сохранить артерию и не тратить ресурсы организма на ее удаление, считают ученые. По их словам, фактически она имеет эволюционные преимущества для некоторых людей, поскольку обеспечивает лучшее общее кровоснабжение и может применяться как замещающая артерия в случае проведения операции.

Напомним, что ранее мы рассказывали о другом признаке эволюции.

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