Через 80 років ця ознака еволюції буде у всіх людей: заява вчених

Вчені розповіли про новий етап еволюції людства (ілюстративне фото: freepik.com)

Дослідники заявили, що людство вийшло на новий етап еволюції

Вчені виявили новий етап еволюції людства. Дослідники протягом довгого часу спостерігали за однією особливістю при народженні. Як з'ясувалося, протягом останніх 250 років з високою динамікою збільшується кількість людей з додатковою артерією в передпліччі. Це говорить про те, що в останні століття розвиток людської цивілізації йде високими темпами, основна причина чого, ймовірно, криється в природному відборі, пише Xinhua.

Як повідомляється, вчені з Університету Фліндерс в Аделаїді провели дослідження, яке показало, що число людей, у яких збереглася серединна артерія, істотно зросла з 19 століття. І якщо ця тенденція збережеться, до кінця 21 століття ця артерія буде у всіх людей.

Неодноразові дослідження, проведені раніше, кажуть, що зазвичай серединна артерія зникає природним шляхом в ембріона в утробі матері. Вона замінюється двома іншими, проте зараз ця артерія все частіше і частіше зберігається. Ця артерія не шкідлива для організму, що має значення для природного відбору.

У звіті експертів йдеться, що ембріональний розвиток в цей час відбувається швидше. Так, ВООЗ навіть змінила показник нормальної тривалості вагітності з 40 до 39 тижнів.

Таким чином, еволюція вирішила зберегти артерію і не витрачати ресурси організму на її видалення, вважають вчені. За їх словами, фактично вона має еволюційні переваги для деяких людей, оскільки забезпечує краще загальне кровопостачання і може застосовуватися як артерія, що заміщується в разі проведення операції.

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