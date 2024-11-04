Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність

Так, артистка опублікувала ролик, на якому продемонструвала свій помітно округлий животик.

Cудячи з його розміру, Анна перебуває на останніх місяцях вагітності.

"Тепер я готова поділитися з вами", - підписала кадри Сагайдачна.

Реакція фанів

Користувачі мережі засипали акторку привітаннями, а дехто ще не встиг відійти від новини про розлучення Сагайдачної з чоловіком, тож мали неоднозначну реакцію.

Ви ж наче тільки розлучились

Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала

Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе

Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!

Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість

Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна пять років перебувала у шлюбі з Євгеном Третяком. Однак у червні цього року повідомила, що вони розлучилися.

За словами акторки, ще з минулого року вони вже не разом, проте вона довго наважувалася зізнатися у цьому шанувальникам.

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Втім, артистка додала, що попри це, вони залишаються чудовими батьками синочка Тимура.

"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина - іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - зворушила Сагайдачна.

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Відтоді Анна почала оберігати своє приватне життя від уваги громадськості. Здається, що останнім часом в її особистому житті відбулися певні зміни. Крім того, на безіменному пальці акторки можна помітити золоту каблучку, яка дуже нагадує обручку.