Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности

Так, артистка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свой заметно округлый животик.

Судя по его размеру, Анна находится в последних месяцах беременности.

"Теперь я готова поделиться с вами", - подписала кадры Сагайдачная.

Реакция фанатов

Пользователи сети засыпали актрису поздравлениями, а некоторые еще не успели отойти от новости о разводе Сагайдачной с мужем, поэтому имели неоднозначную реакцию.

Ви ж наче тільки розлучились

Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала

Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе

Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!

Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість

Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной

Звезда сериала "Крипосна" Анна Сагайдачная пять лет состояла в браке с Евгением Третьяком. Однако в июне этого года сообщила, что они развелись.

По словам актрисы, еще с прошлого года они уже не вместе, однако она долго решалась признаться в этом любителям.

Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Впрочем, артистка добавила, что, несмотря на это, они остаются замечательными родителями сына Тимура.

"Я долго откладывала этот пост еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало… Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше величайшее сокровище и наша связь навсегда.

Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

С тех пор Анна начала оберегать свою частную жизнь от внимания общественности. Кажется, что в последнее время в ее личной жизни произошли определенные изменения. Кроме того, на безымянном пальце актрисы можно заметить золотое кольцо, которое очень напоминает обручальное.