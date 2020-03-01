Есть к чему стремиться: эксперт озвучила проблему современных украинцев

Уровень финансовых знаний украинцев не такой высокий, как хотелось бы. Около 37% взрослого населения страны до сих не имеют банковских счетов, что является очень важным моментом.

Такие данные озвучила генеральный директор компании MasterСard в Украине Инга Андреева, передает издание "Сегодня".

"Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. В Скандинавских странах уровень финансовой инклюзии составляет 100%, в Великобритании - 98%",- сказала Андреева.

По ее словам, рост финансовой инклюзии в стране на 10% приводит к росту ВВП на 0,3%. То есть такое повышение даст дополнительно около 10,6 млрд грн в бюджет Украины.

К слову, по статистике Нацбанка, в 2019 году 8 из 10 торговых транзакций проводились с помощью банковских карт, и впервые объем безналичных расчетов превысил 50% от общего объема операций. Это свидетельствует о том, что страна находится на уровне европейских и мировых трендов.

"Пять лет назад объем безналичных операций составлял только 25%. Поэтому мы двигаемся очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться, поскольку есть европейские страны, где этот показатель 90% и выше", - подчеркнула Андреева.

Стоит напомнить, что ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале. По данным ведомства, на пенсии за февраль направлено 35,9 млрд грн, что несколько больше, чем в январе (35,8 млрд грн).

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