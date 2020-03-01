Є до чого прагнути: експерт озвучила проблему сучасних українців

Рівень фінансових знань українців не такий високий, як хотілося б. Близько 37% дорослого населення країни досі не мають банківських рахунків, що є дуже важливим моментом.

Такі дані озвучила генеральний директор компанії Mastercard в Україні Інга Андрєєва, передає видання "Сьогодні".

"Рівень фінансової інклюзії в країні - 63%, тобто 37% дорослого населення не має банківського рахунку. У Скандинавських країнах рівень фінансової інклюзії становить 100%, у великій Британії - 98%",- сказала Андрєєва.

За її словами, зростання фінансової інклюзії в країні на 10% призводить до зростання ВВП на 0,3%. Тобто таке підвищення дасть додатково близько 10,6 млрд грн до бюджету України.

До речі, за статистикою Нацбанку, у 2019 році 8 з 10 торгових транзакцій проводилися за допомогою банківських карт, і вперше обсяг безготівкових розрахунків перевищив 50% від загального обсягу операцій. Це свідчить про те, що країна знаходиться на рівні європейських і світових трендів.

"П'ять років тому обсяг безготівкових операцій становив лише 25%. Тому ми рухаємося дуже добре, але завжди є до чого прагнути, оскільки є європейські країни, де цей показник 90% і вище", - підкреслила Андрєєва.

Варто нагадати, що ПФУ збільшив виплату пенсій у лютому. За даними відомства, на пенсії за лютий направлено 35,9 млрд грн, що дещо більше, ніж у січні (35,8 млрд грн).

Також ми писали, що Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду. Кабмін розгляне, як адмініструють гроші і вирішить, де вони можуть бути зекономлені за рахунок зменшення адміністративних витрат.