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Чемпионское пополнение: у украинского футболиста родился сын

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 09:53
Чемпионское пополнение: у украинского футболиста родился сын
Богдан Бутко стал отцом (фото:pixabay.com)

Украинский футболист Богдан Бутко стал снова отцом

Богдан Бутко стал отцом во второй раз. Жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Екатерина родила футболисту мальчика. Малышу дали имя Златан. Прекрасную новость о пополнении в семье спортсмена сообщили на фан-страничке футболиста в Instagram.

"Поздравляем наших Богдана и Катю с рождением второго сыночка. Пусть растет счастливым и здоровым на радость родителям", - написали на страничке.

Также опубликована фотография маленького малыша супругов.

Как сообщается на сайте "Шахтера", малыш родился весом3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра.

"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!" - рассказал счастливый Богдан Бутко.

Чемпионское пополнение: у украинского футболиста родился сынУ Богдана Бутко родился сын (фото: instagram.com/bogdan_butko_fan)

Отметим, что у Катерины и Богдана уже есть сын, его зовут Милан и ему три года.

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