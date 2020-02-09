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Анна Седокова призналась в четвертой беременности

STYLERПерсоны    09.02.2020 - 12:45
Анна Седокова призналась в четвертой беременности
Анна Седокова призналась в беременности (коллаж: РБК-Украина)

Анна Седокова утвердительно ответила на вопрос о новой беременности

Анна Седокова призналась в четвертой беременности. Певица, воспитывающая троих детей от троих разных отцов, в Instagram намекнула на очередное пополнение в семье. Поклонники сразу же заподозрили, что 37-летняя экс-ВИА Гра в интересном положении, ведь сейчас она встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

"Горжусь своей семьей, которая с каждым днем становится больше!", - написала певица на своей странице.

Поклонники поинтересовались, не беременна ли она, на что Анна Седокова ответила лаконичным "да".

Анна Седокова призналась в четвертой беременности

Анна Седокова призналась в беременности (скрин: instagram.com/annasedokova)

Подписчики тут же наперебой стали поздравлять исполнительницу с интересным положением.

"Ого!!! Анна, поздравляю! Маленький Ангелочек это здорово!" - написала юзер.

"Ну тогда я Вам от всей души сердца и вселенной, пожелаю, чтобы все у вас было очень хорошо!!!" - пожелала поклонница.

Анна Седокова призналась в четвертой беременности

Скрин комментариев

Правда в следующей публикации певица показала "нового члена семьи". Как оказалось, Анна и Янис обзавелись щенком.

Анна Седокова призналась в четвертой беременности

Скрин: instagram.com/annasedokova

Напомним, что летом прошлого года разгорелся страшный скандал, когда 27-летний Янис Тимма ушел к Седоковой, оставив жену и маленького сына.

Анна Седокова воспитывает троих детей. Дочь Алину она родила в 2004 году от украинского футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году родилась Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.

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