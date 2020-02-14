Чемпіонське поповнення: у українського футболіста народився син

Богдан Бутко став батьком (фото:pixabay.com)

Український футболіст Богдан Бутко знову став батьком

Богдан Бутко став батьком вдруге. Дружина захисника "Шахтаря" і збірної України Катерина народила футболістові хлопчика. Малюкові дали ім'я Златан. Прекрасну новину про поповнення в родині спортсмена повідомили на фан-сторінці футболіста в Instagram.

"Вітаємо наших Богдана і Катю з народженням другого синочка. Нехай росте щасливим та здоровим на радість батькам", - написали на сторінці.

Також опублікована фотографія маленького малюка подружжя.

Як повідомляється на сайті "Шахтаря", малюк народився весом3 кілограми 900 грамів і зростом 52 сантиметри.

"Спасибі моїй дружині Катерині за сина. Я дуже щасливий. Почуття переповнюють!" - розповів щасливий Богдан Бутко.

У Богдана Бутко народився син (фото: instagram.com/bogdan_butko_fan)

Зазначимо, що у Катерини і Богдана вже є син, його звуть Мілан і йому три роки.