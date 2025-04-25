Скільки заробляє Ярослава Магучіх: розкрито гонорари найуспішнішої легкоатлетки України

Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх завдяки виступам на змаганнях, а також спонсорським контрактам отримує чималі гроші.
РБК-Україна (проект Styler) зібрав для вас найважливіше, що стосується заробітків української зірки легкої атлетики.
У 2024 році Ярослава не лише здобула найвищі спортивні нагороди, але й досягла значного фінансового успіху.
Безпосередньо за свої виступи на змаганнях спортсменка заробила 265 тисяч доларів. Найбільшу суму вона отримала за золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі: 125 000 від держави та 50 000 від World Athletics.
Також вона отримала 30 000 за перемогу у фіналі Діамантової ліги і 40 000 за перемоги на етапах цього турніру. "Срібло" чемпіонату світу у приміщеннях та "золото" чемпіонату Європи принесло Магучіх 20 000 доларів.
Однак основну частину доходу Ярослава отримала від рекламних контрактів, які принесли їй за різними оцінками від 280 до 640 тисяч доларів. Як відомо, серед її партнерів - німецький бренд спортивного одягу Puma, швейцарський виробник годинників Omega, українська мінеральна вода ReO та інші.
"У відсотковому відношенні іноземна та українська реклама це взагалі незрівняні цифри, тому в Україні знімаюся для кайфу", - зізналася Ярослава в одному з інтерв'ю.
До слова, завдяки впливу Магучіх Puma підписала довгостроковий контракт з Федерацією легкої атлетики України, щоб забезпечити виступи української збірної у їхньому екіпіруванні.
Таким чином загальний дохід 23-річної української стрибунки у висоту склав від 500 до 900 тисяч доларів, що є рекордним показником серед українських легкоатлетів.
У 2025 році Ярослава продовжує успішно виступати та надалі співпрацює з партнерами, завдяки чому отримує чималі гроші. Однак призові українки у цьому році поки що не озвучені.
Магучіх активно займається благодійністю, підтримуючи Збройні сили України та притулки для тварин. Вона активно донатить значні кошти на різноманітні збори.
Наприклад, дівчина переказала мільйон гривень зі своїх призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, блогеру Ігорю Лаченкову, який збирав кошти на забезпечення автівками бойових підрозділів Сил оборони на лінії фронту.
Таку ж суму з призових ОІ спортсменка переказала на рахунки організації UAnimals та ще чотирьох притулків.
Ярослава Магучіх народилася 19 вересня 2001 року в Дніпрі. У 13-річному віці вона вже стрибала вище за 1,80 м, чим вражала навіть досвідчених тренерів.
Вона, до слова, - наймолодша медалістка ЧС в історії стрибків у висоту: у 2019 році Ярослава стала бронзовою призеркою чемпіонату світу у віці всього 18 років.
У віці лише 19 років Магучіх виборола бронзову медаль на дебютній для себе Олімпіаді. Через чотири роки вона вже виборола "золото" ОІ у Парижі.
Магучіх - триразова переможниця фіналу Діамантової ліги. На останньому етапі українка впевнено взяла планку на 2,10 м і встановила найкращий результат в історії у жіночих стрибках у висоту - за останні 36 років ніхто не стрибав вище!
Ярослава неодноразово визнавали спортсменкою року в Україні, а її ім’я регулярно потрапляє в топи світових рейтингів IAAF.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: журнал Forbes Україна, Telegram-канал "Лачен пише", YouTube-канал Маші Єфросиніної.