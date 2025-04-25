Скільки заробляє Ярослава Магучіх: розкрито гонорари найуспішнішої легкоатлетки України

Скільки заробляє Ярослава Магучіх: цифри, які здивують вас

У 2024 році Ярослава не лише здобула найвищі спортивні нагороди, але й досягла значного фінансового успіху.

Безпосередньо за свої виступи на змаганнях спортсменка заробила 265 тисяч доларів. Найбільшу суму вона отримала за золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі: 125 000 від держави та 50 000 від World Athletics.

Також вона отримала 30 000 за перемогу у фіналі Діамантової ліги і 40 000 за перемоги на етапах цього турніру. "Срібло" чемпіонату світу у приміщеннях та "золото" чемпіонату Європи принесло Магучіх 20 000 доларів.

Однак основну частину доходу Ярослава отримала від рекламних контрактів, які принесли їй за різними оцінками від 280 до 640 тисяч доларів. Як відомо, серед її партнерів - німецький бренд спортивного одягу Puma, швейцарський виробник годинників Omega, українська мінеральна вода ReO та інші.

"У відсотковому відношенні іноземна та українська реклама це взагалі незрівняні цифри, тому в Україні знімаюся для кайфу", - зізналася Ярослава в одному з інтерв'ю.

До слова, завдяки впливу Магучіх Puma підписала довгостроковий контракт з Федерацією легкої атлетики України, щоб забезпечити виступи української збірної у їхньому екіпіруванні.

Таким чином загальний дохід 23-річної української стрибунки у висоту склав від 500 до 900 тисяч доларів, що є рекордним показником серед українських легкоатлетів.

У 2025 році Ярослава продовжує успішно виступати та надалі співпрацює з партнерами, завдяки чому отримує чималі гроші. Однак призові українки у цьому році поки що не озвучені. Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Куди Ярослава витрачає гроші

Магучіх активно займається благодійністю, підтримуючи Збройні сили України та притулки для тварин.​ Вона активно донатить значні кошти на різноманітні збори.

Наприклад, дівчина переказала мільйон гривень зі своїх призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, блогеру Ігорю Лаченкову, який збирав кошти на забезпечення автівками бойових підрозділів Сил оборони на лінії фронту.

Таку ж суму з призових ОІ спортсменка переказала на рахунки організації UAnimals та ще чотирьох притулків. Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)