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Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі

Вівторок 14 січня 2025 14:48
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Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка раніше чесно зізналася, чи хоче вона в найближчому майбутньому народити дитину, продемонструвала в мережі стильний образ.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Для фотосесії легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, обрала гламурний образ. Замість звичного спортивного одягу та кросівок Магучіх постала на знімках у чорному піджаку з цікавим принтом у вигляді мазків фарбою контрастного кольору. Дивлячись на фото, складається враження, що річ спеціально була вимазана у фарбу.

Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі

Ярослава Магучіх у новій фотосесії (фото: instagram.com/rosya_dp)

Доповнити екстравагантний лук Ярослава вирішила незвичним аксесуаром на голові, що нагадує кольчугу.

Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі

Образ Ярослави Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Спортсменка відмовилася від яскравого макіяжу, а віддала перевагу природному нюдовому мейк-апу з акцентом на її натуральній красі.

Ще на одному фото легкоатлетка постала крупним планом. Акцентом в образі стали масивні сережки із золотистого металу, що за формою нагадують листя.

Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі

Ярослава Магучіх показала нові фото (фото: instagram.com/rosya_dp)

Нагадаємо, Магучіх - чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). 4 серпня 2024 року стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де виграла золоту медаль.

Дівчині 23 роки. Попри юний вік, вона вже зустріла свою долю. Близько 5 років Ярослава зустрічається із сином її тренера Тетяни Степанової Назаром. У 2023 році молодий чоловік, який, до слова, молодший за Магучіх на три роки, освідчився їй у Нью-Йорку.

Назар повів її в ювелірний магазин, і там вони вибрали каблучку. За словами самої спортсменки, їй дуже складно підбирати ювелірні вироби через розмір.

До слова, нещодавно в інтерв'ю Маші Єфросиніній, Магучіх відверто розповіла, чи був у неї секс перед важливими змаганнями.

Як з обкладинки глянцю. Магучіх здивувала стильною фотосесією в незвичному фешн-образі

Ярослава Магучіх з нареченим (фото: instagram.com/rosya_dp)

Раніше стало відомо, скільки грошей Ярослава Магучіх заробила за рік.

Також Магучіх показала стильний "лук" на осінь.

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