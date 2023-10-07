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Чемпіонат з ліні провели в Чорногорії: що це за вид спорту та хто переміг

Чемпіонат з ліні - це своєрідний вид спорту (фото: reuters.com)
Автор: Юлія Гаюк

У Чорногорії пройшов чемпіонат з лінощів, де завдання учасників пролежати в ліжку якомога довше. У змаганнях рахунок іде не на години чи дні, а навіть місяці! Цього року пара переможців пролежала по 50 днів чи 1 200 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Slovenia Postsen.

Як проходить "лінивий" чемпіонат

Змагання проходять щорічно вже 10 рік поспіль. Правила для учасників досить прості, проте їх важливо дотримуватися: потрібно лежати та не вставати якомога довше.

Звісно, раз на вісім годин дозволяють ходити в туалет. Тричі на день організатори приносять учасникам їжу та воду. Решта часу відводиться на відпочинок: книги, фільми, сон, спілкування тощо.

Переможці чемпіонату отримують приз - 1 000 євро.

Наступного року правила планують посилити певним чином.

 

Хто переміг у 2023 році

Цього року перше місце розділили відразу двоє людей - Лідія Маркович та Філіп Кнежевич. 23-річні чорногорці пролежали 1 200 годин (50 діб) та побили попередній рекорд, який у порівнянні встановив лише 177 годин (п'ять діб).

Цікаво, що батьки Лідії відмовляли дівчину від участі та самі давали їй 1 000 євро, але вона категорично відмовилася.

Переможниця чемпіонату з ліні Лідія Маркович (фото: instagram.com/etnoselomontenegro)

Раніше ми розповідали, за що колишній футболіст Алієв бив дружину.

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