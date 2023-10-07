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Чемпионат по лени провели в Черногории: что это за вид спорта и кто победил

Чемпионат по лени - это своеобразный вид спорта (фото: reuters.com)
Автор: Юлия Гаюк

В Черногории прошел чемпионат по лени, где задача участников пролежать в постели как можно дольше. В соревнованиях счет идет не на часы или дни, а даже на месяцы! В этом году пара победителей пролежала по 50 дней или 1 200 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovenia Postsen.

Как проходит "ленивый" чемпионат

Соревнования проходят ежегодно уже 10 лет подряд. Правила для участников достаточно просты, однако их важно соблюдать: нужно лежать и не вставать как можно дольше.

Разумеется, раз в восемь часов разрешают ходить в туалет. Трижды в день организаторы приносят участникам еду и воду. Остальное время отводится на отдых: книги, фильмы, сон, общение и т. д.

Победители чемпионата получают приз - 1 000 евро.

В следующем году правила планируют ужесточить определенным образом.

 

Кто победил в 2023 году

В этом году первое место разделили сразу два человека - Лидия Маркович и Филипп Кнежевич. 23-летние черногорцы пролежали 1 200 часов (50 суток) и побили предыдущий рекорд, который по сравнению установил всего лишь 177 часов (пять суток).

Интересно, что родители Лидии отговаривали девушку от участия и сами давали 1000 евро, но она категорически отказалась.

Победительница чемпионата по лени Лидия Маркович (фото: instagram.com/etnoselomontenegro)

Раньше мы рассказывали, за что бывший футболист Алиев избивал жену.

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Чемпионат УкраиныЧерногория