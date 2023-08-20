Найбільші спортивні перемоги українців за часи незалежності: фото і відео рекордів

За майже 32 роки незалежності українські спортсмени вибороли 35 золотих медалей на літніх олімпіадах та 3 на зимових. Вони ставали абсолютними чемпіонами світу і завдяки ним мільйони іноземців почули наш гімн.

Про те, які перемоги стали найзнаковішими за час незалежності України, розповіли у групі Filter mkip в Instagram .

1994 рік - перша золота медаль в історії України

Україна вперше взяла участь в зимових Олімпійських іграх у 1994 році. На них Оксана Баюл здобула золоту медаль у фігурному катанні. Це перша золота медаль України за часи Незалежності.

Для організаторів ігор перемога українки була несподіванкою, тому вони 45 хв. шукали гімн України, а потім ще й прапор підняли догори дриґом.

1995 рік - встановлення світового рекорду

Українська легкоатлетка Інеса Кравець виконала потрійний стрибок в довжину 15,50 м та встановила світовий рекорд, який протримався 26 років.

Інеса тричі ставала чемпіонкою світу, володаркою Кубка світу у 1994 році та чемпіонкою Європи у 1992 році. Вона багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу.

1996 рік - сальто, яке досі ніхто не зміг повторити

17-річна гімназистка Лілія Подкопаєва стала абсолютною чемпіонкою Олімпійських ігор у 1996 році. Подвійне сальто з поворотом на 180 градусів ще досі ніхто не зміг повторити на іграх.

У 2007 році її колега Анна Безсонова стала абсолютною чемпіонкою світу. Під час її виступу люди аплодували стоячи. Загалом Анна була 44 рази чемпіонкою.

Гімнастка Анна Безсонова (фото: GettyImages)

2002 рік - українець став наймолодшим шахістом світу

19-річний українець Руслан Понамарьов став наймолодшим чемпіоном світу з шахів. Побивши рекорд шахіста Гаррі Каспарова, який поставив його ще у 1989 році.

Руслан Понамарьов (фото: Вікіпедія)

2004 рік - "Золотий м'яч" Європи з футболу

Футболіст Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи, отримавши нагороду "Золотий м'яч".

"Я українець і гордий цим. Я присвячую цю нагороду своєму народу", - так прокоментував цю подію Шевченко.

Андрій Шевченко (фото: GettyImages)

2011 рік - Клички зібрали усі пояси чемпіонів світу у важкій вазі

Брати Віталій та Володимир Клички на двох зібрали всі 4 пояси чемпіонів світу у важкій вазі. Старший (Віталій) володів поясом BWC, молодший рештою - WBO IBF WBA.

Брати Клички (фото: Вікіпедія)

2021 рік - вперше вийшли у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу

Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

На 120-й хвилині Артем Довбик ударом голови забив переможний гол.

2023 рік - знакова перемога у великому тенісі

Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек та вийшла до півфіналу Вімблонду.

У 2018 році Світоліна стала першою українкою, яка виграла фінальний матч підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації у Сінгапурі. А у 2021 Світоліна здобула першу тенісну олімпійську медаль в історії України.

Еліна Світоліна (фото: GettyImages)