"Дав у башню, вона й лягла": екс-футболіст Алієв пояснив, за що бив дружину

Український екс-футболіст Олександр Алієв розповів про скандальні стосунки із колишньою дружиною, її аферу з квартирою, а також про рукоприкладство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Олександра Алієва в YouTube .

Афера екс-дружини

Олександр з Тетяною розлучилися ще у 2016 році. Певний час екс-подружжя жило разом, аби разом виховувати спільних дітей - сина Артема та доньку Аліну.

Жінка неодноразово звинувачувала Олександра у фізичному насильстві навіть після того, як вони розійшлася. Чоловік заявляв, що Тетяна його провокує на скандали після того, як вип'є. Сімейні конфлікти неодноразово виносились у публічний простір.

"Я закінчив грати у 30 років. Я знав, що ще можу грати, але у мене вже була така репутація... Бо ця аля-Тетяна почала ходити по всіх тих камерах і розказувати, який я х*ровий. Воно все швидко забувається, коли в тебе Chanel, Mercedes, годинники. Це все їй просто з неба досталося", - заявив футболіст.

Також він розповів про аферу екс-дружини з квартирою, яку, за словами футболіста, їй допоміг провести Сергій Морозюк екс-голова прокуратури Голосіївського району Києва.

"Вона дала 10 тис. доларів, щоб переписати квартиру на іншу людину. Я ж ніколи не ліз у ці суди. Я завжди казав, давай по-мирному все вирішимо. Суди вона програла. На суд прийшла її подруга і розповіла, яка вона (дружина. - Ред.) є насправді. А вона не очікувала цього, почала ридати", - додав Алієв.

Футболіст зазначив, що він все одне поверне квартиру і ще "візьметься" за Морозюка.

Про рукоприкладство у сім'ї

Алієв розповів, що протягом 3-х місяців передавав екс-дружині по 12 тис. доларів, щоб вона оплачувала послуги няні та домробітниці, коли він був за кордоном. Але Тетяна гроші тратила на розваги.

"А потім мені розказують, що ті гроші пішли на бухло, тьолок-подружок. Зрозуміло, що няня є, то навіщо за дітьми дивитись?" - обурився футболіст.

Власне після цієї ситуації Алієв вимагав в екс-дружини пояснень, де гроші, які він їй передавав для оплати роботи няні та домогосподині.

"Вона почала "пригати". Я дав їй в башню, вона зразу лягла..." - розповів Алієв.

Він додав, що у Тетяни не було жодних цінностей, бо вона обманювала людей і залишала їх без грошей, які вони заробили.

"Я втомився мовчати, хай знають, яка вона", - заявив футболіст.