Человеку очень нужен всегда: как определить нехватку витамина С

Витамин С (или аскорбиновая кислота) нужен организму для правильно функционирования и получить его можно только с пищей.

Для чего нужен витамин С

Продуцирование коллагена, который отвечает за состояние кожи, сосудов, костей, связок и хрящей. Также коллаген замедляет старение и помогает быстрее заживлять раны.

Усвоение минеральных веществ. Витамин С помогает у два раза лучше усвоить железо.

Антиоксидантное действие. Снижает численность свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки.

Повышает иммунитет. Усиливает способность организма противостоять вирусам.

Укрепляет сердечную систему. Витамин С улучшает состояние сосудов и способствует снижению холестерина. Обеспечивает разжижение крови и помогает в профилактике тромбов

Снижает уровень мочевой кислоты. Витамин С помогает выводить излишки этой кислоты из организма и снижает риск развития подагры.

Укрепляет нервную систему. У людей с достаточным количеством витамина С реже бывают депрессии и уровень стрессоустойчивости более высокий.

Какие симптомы говорят о нехватке витамина С

Сухость кожи

Шелушение

Образование преждевременных морщин

Выпадение волос

Появление непонятных синяков

Длительное заживление ран

Кровоточивость десен

Склонность к кровотечениям

Геморрой

Развитие варикоза

Шатание и выпадение зубов

Появление на теле мелких красных точек

Снижение концентрации и внимания

Раздражительность

Сильная усталость, апатия, утомляемость

Склонность к депрессивному состоянию

Бессонница

Частые и длительные простуды

Воспаления слизистых

Мышечные и суставные боли

Как отмечают врачи, заподозрить нехватку витамина С на начальных стадиях сложно. Симптомы могут указывать не только на дефицит этого витамина, но и на развитие других проблем в организме.

Самый тревожный фактор – высокая ломкость сосудов. Обычно это проявляется частыми кровотечениями: из носа, десен, при порезах и царапинах, плохо заживают раны.

Также при дефиците витамина С часто появляются синяки даже от малейшего прикосновения.

Кто в группе риска

Люди с болезнями желудочно-кишечного тракта

Люди, которые злоупотребляют различными диетами

Люди, которые злоупотребляют курением

Пациенты старше 50 лет

Люди, которые потребляют наркотики

Дефицит витамина С часто бывает у беременных и кормящих

Стоит помнить о том, что витамин С не накапливается в организме. Его нужно принимать регулярно и ежедневно.

Самое оптимальное – из ежедневного рациона питания. Постоянная нехватка витамина С может со временем привести к развитию необратимых последствий и заболеваний.

Если вы заподозрили нехватку витамина С в организме, то заниматься самолечением категорически нельзя.

Нужно проконсультироваться с семейным врачом, который поможет разработать необходимую схему. Это может быть изменение образа жизни, рациона питания, при необходимости – курс витаминов.

Важно! Передозировка витамина С опасна для здоровья человека.

Больше всего витамина С содержится в таких продуктах: черная смородина, щавель, капуста, перец, яблоки, зеленый горошек, брокколи, цитрусовые.