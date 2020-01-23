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Людство в небезпеці: вчені заявили про виявлення ще 28 вірусів

STYLERЖиття    23.01.2020 - 19:59
Людство в небезпеці: вчені заявили про виявлення ще 28 вірусів
У Тибеті знайшли стародавні віруси (Колаж РБК-Україна)

В льодовиках Тибету були виявлені віруси, з якими не стикалася сучасна медицина

В результаті глобального потепління льодовики Тибету почали стрімко танути та вчені двох країн виявили там 28 нових вірусів, які загрожують людству. Як повідомили дослідники, льодовикам більш як 15 тисяч років і стародавні віруси можуть вирватися назовні.

Як повідомляється в опублікованій статті вчених на порталі ScienceAlert, в результаті експедиції було виявлено 33 групи вірусів, з яких 28 – стародавні, з якими сучасна наука ніколи не стикалася.

Група дослідників із США і Китаю побувала на Тибеті та пробурила 50 метрів вглиб льодовика, щоб отримати проби стародавнього льоду. Це стало можливим після того, як частина льодовиків почала танути.

Вчені відзначили, що глобальне потепління може призвести до втрати мікробної та вірусної інформації, яка допомогла б реконструювати стан клімату в давнину.

Крім того, дослідники стурбовані тим, що давні та невивчені віруси можуть стати дуже небезпечними для людства.

"У гіршому разі танення льоду може призвести до виділення патогенних мікроорганізмів в навколишнє середовище", - йдеться в статті.

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