Чекайте на хвилю гарної енергії: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 січня

Овен

Стережіться неприємних людей. Для відпочинку вибирайте похід по магазинах і купівлю приємних речей. Намагайтеся не вийти за рамки ліміту і не витрачайте гроші на даремні послуги або товари.

Цього тижня приділіть більше уваги фізичному та емоційному здоров'ю. Є шанс здійснити давні плани.

Телець

Тиждень стане непростим, можливо сильна перевтома. Тільцям варто навчитися говорити "ні", тому що їх можуть попросити про допомогу, яка піде на шкоду. А ще така ситуація може змусити забути про власні справи, які також дуже важливі.

У пріоритеті найближчими днями мають бути домашні турботи, особисті цілі та ваша робота. Не забувайте про це.

Близнюки

Цього тижня доведеться більше часу віддати справам на роботі та клопотам по дому. Вам знадобиться більше енергії та сил. У спілкуванні з близькими та в коханні побоюйтеся байдужості. Прислухайтеся до близьких людей, і це допоможе прийняти правильне рішення у складній ситуації.

Не звертайте уваги на чутки – вони зазвичай не мають особливого значення, оскільки слова людей часто розходяться зі справою.

Рак

На початку тижня доведеться боротись зі своїм характером. До четверга ситуація почне вирівнюватися, але в п'ятницю постарайтеся не ризикувати та не давати волю емоціям.

На роботі та у бізнесі працюватиме жорстке правило: "Хочеш зробити добре - зроби це сам". Не варто просити когось про допомогу, якщо немає бажання потім усе переробляти. Багато проблем вирішаться на цьому тижні самі собою, подякуйте вдачі.

Лев

На цьому тижні не завадять талісмани, особливо ті, які пов'язані з цифрами. У фінансовій сфері вам варто набратися терпіння – чекайте як хижак на свою жертву. Як тільки з'явиться зручний випадок – нападайте.

Для відпочинку займіться домашніми клопотами. Це дозволить змістити фокус уваги з роботи на сім'ю і щось, що відрізняється від паперів, рахунків, грошей та робочих завдань.

Діва

Запасіться планом "Б" - про всяк випадок. Це зведе ризики та небезпеку виникнення проблем до мінімуму. Намагайтеся повноцінно відпочивати.

У вільний від роботи час шукайте тишу та спокій, а також те, що дозволить відпочивати не лише тілом, а й душею. Сильна втома може пустити багато що під укіс.

Терези

Людям із тонкою душевною організацією варто бути обережнішими – є ризик потрапити під вплив людей з негативною енергією. Намагайтеся зміцнити своє сприйняття світу, усунути дисбаланс між позитивною та негативною енергією.

У роботі та у справах не забувайте про такі важливі речі, як почуття обов'язку та відповідальність.

Скорпіон

Вам варто почати довіряти своїй інтуїції, зараз для використання шостого почуття настає найкращий час. Чуття направить вас вірним шляхом, допоможе прийняти рішення, які дозволять уникнути удару по репутації.

Найближчий тиждень – гарний час для подорожей, ділової поїздки, зміни обстановки вдома. Можна міняти навіть зовнішність – стиль, зачіску, імідж. У стосунках з друзями та близькими йдіть на конструктивний діалог. Обговорюйте все максимально обережно та відкрито.

Стрілець

З 9 по 15 січня удача чекає на тих, хто прагне справжніх змін у житті. Пам'ятайте про закон тяжіння думок. Стрільцям варто думати про хороше, щоб із ними це відбувалося якнайчастіше.

Пам'ятайте про правило трьох "С": "станьте самими собою". Зараз особливо важливо не дозволяти комусь нав'язувати свої думки чи моральні засади.

Козеріг

Ваша флегматичність дасть відмінну перевагу в роботі та справах. Однак в амурних справах ця риса характеру може стати серйозною проблемою. Особливо у спробах справити на когось враження.

Постарайтеся в середині січня бути мрійливішими - так ви підвищите свої шанси на успіх у будь-якій справі. Якщо у вас є мрія – тримайте її у фокусі своїх думок. Настає час змін, який відкриє перед Козерогами нові шляхи та можливості.

Водолій

Очікується сильний приплив енергії та сил. Пустіть їх на щось корисне – на спорт, наприклад. Для максимальної реалізації планів у роботі та бізнесі рекомендується припинити приймати бажане за дійсне.

У любовній сфері це правило також стане актуальним. Необхідно тверезо оцінювати свої можливості та не боятися рухатися вперед. Але обійдіться без зайвих ризиків.

Риби

Вам варто побоюватися перешкод, які завадять залучити щастя до вашого життя. Якщо почнуться труднощі, то здатися і залишити все - стане найгіршим рішенням.

Ваш успіх близький, як ніколи – вам про це підкаже інтуїція, яка знову стане сильною. Беріться найближчого тижня за нові справи. Але не несіться вперед стрімголов. Промацайте спочатку ґрунт і поспостерігайте.