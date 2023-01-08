Ждите волну хорошей энергии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 9 по 15 января

Овен

Остерегайтесь неприятных людей. В качестве отдыха выбирайте поход по магазинам и покупку приятных вещей. Постарайтесь не выйти за рамки лимита и не тратьте деньги на бесполезные услуги или товары.

На этой неделе уделите больше внимания физическому и эмоциональному здоровью. Есть шанс осуществить давние планы.

Телец

Неделя станет непростой, возможно сильное переутомление. Тельцам стоит научиться говорить "нет", так как их могут попросить о помощи, которая пойдет во вред. А еще такая ситуация может заставить забыть о собственных делах, которые тоже очень важны.

В приоритете в ближайшие дни должны быть домашние заботы, личные цели и ваша работа. Не забывайте об этом.

Близнецы

На этой недели придется больше времени отдать делам на работе и хлопотам по дому. Вам понадобится больше энергии и сил. В общении с близкими и в любви опасайтесь равнодушия. Прислушивайтесь к близким людям и это поможет принять правильное решение в сложной ситуации.

Не обращайте внимания на слухи - они обычно не имеют особого значения, так как слова людей часто расходятся с делом.

Рак

В начале недели придется бороться со своим характером. К четвергу ситуация начнет выравниваться, но вот в пятницу постарайтесь не рисковать и не давать волю эмоциям.

На работе и в бизнесе будет работать жесткое правило: "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам". Не стоит просить кого-то о помощи, если нет желания потом все переделывать. Многие проблемы решатся на этой неделе сами собой, скажите спасибо удаче.

Лев

Вам на этой неделе не помешают талисманы, особенно те, которые связаны с цифрами. В финансовой сфере вам стоит набраться терпения - ждите как хищник свою добычу. Как только появится удобный случай - нападайте.

В качестве отдыха займитесь домашними хлопотами. Это позволит сместить фокус внимания с работы на семью и что-то, что отличается от бумаг, счетов, денег и рабочих задач.

Дева

Запаситесь планом "Б" - на всякий случай. Это сведет риски и опасность появления проблем к минимуму. Постарайтесь полноценно отдыхать.

В свободное от работы время ищите тишину и покой, а также то, что позволит отдыхать не только телом, но и душой. Сильная усталость может пустить многое под откос.

Весы

Людям с тонкой душевной организацией стоит быть осторожнее - есть риск попасть под влияние людей с негативной энергией. Постарайтесь укрепить свое восприятие мира, устранить дисбаланс между позитивной и негативной энергией.

В работе и делах не забывайте о таких важных вещах, как чувство долга и ответственность.

Скорпион

Вам стоит начать доверять своей интуиции, сейчас для использования шестого чувства наступает самое лучшее время. Чутье направит вас по верному пути, поможет принять решения, которые позволят избежать удара по репутации.

Ближайшая неделя - хорошее время для путешествий, деловой поездки, изменения обстановки дома. Можно менять даже внешность - стиль, прическу, имидж. В отношениях с друзьями и близкими идите на конструктивный диалог. Обсуждайте все максимально осторожно и открыто.

Стрелец

С 9 по 15 января удача ждет тех, кто жаждет настоящих перемен в жизни. Помните о законе притяжения мыслей. Стрельцам стоит думать о хорошем, чтобы с ними это происходило как можно чаще.

Помните о правиле трех "С": "станьте самими собой". Сейчас особенно важно не позволять кому-то навязывать свои мысли или моральные принципы.

Козерог

Ваша флегматичность даст отличное преимущество в работе и делах. Однако в делах амурных эта черта характера может стать серьезной проблемой. Особенно в попытках произвести на кого-то впечатление.

Постарайтесь в середине января быть более мечтательными - так вы повысите свои шансы на успех в любом деле. Если у вас есть мечта - держите ее в фокусе своих мыслей. Наступает время перемен, которое откроет перед Козерогами новые пути и возможности.

Водолей

Ожидается сильный прилив энергии и сил. Пустите их на что-то полезное - на спорт, к примеру. Для максимальной реализации планов в работе и бизнесе рекомендуется перестать принимать желаемое за действительное.

В любовной сфере это правило тоже станет актуальным. Необходимо здраво оценивать свои возможности и не бояться двигаться вперед. Но обойдитесь без лишних рисков.

Рыбы

Вам стоит опасаться препятствий, которые помешают привлечь счастье в вашу жизнь. Если начнутся трудности, то сдаться и бросить все - станет самым плохим решением.

Ваш успех близок, как никогда - вам об этом подскажет интуиция, которая снова станет сильной. Беритесь в ближайшую неделю за новые дела. Но не неситесь вперед сломя голову. Прощупайте сначала почву и понаблюдайте.